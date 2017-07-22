Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны
07 июля 2020, 11:52
В преддверии ожидаемого в июле выпуска часов Samsung Galaxy Watch 3 в сети появились новые неофициальные данные о программном обеспечении и характеристиках новой модели умных часов. Данные были получены в результате утечке файла прошивки Galaxy Watch 3.
Согласно новым данным, стало известно, что Galaxy Watch 3 будет использовать тот же 10-нм процессор Exynos 9110, который был установлен в модели Galaxy Watch Active 2.
Часы появятся в двух вариантах - 41 мм (SM-R850) и 45 мм (SM-R840). Обе разновидности будут использовать круглый дисплей Super AMOLED с разрешением 360х360 пикселей. Программная начинка будет представлена операционной системой Tizen OS 5.5 и интерфейсом One UI 2.0. В часах будет поддержка NFC, будут установлены динамик, датчик состояния TI AFE4930. Будет предусмотрена также беспроводная зарядка 5 Вт.
Принимая во внимание интерес к будущему анонсу, многие издания поспешили напомнить и о других утечках, связанных с Samsung Galaxy Watch 3, которые произошли ранее.
Так, в конце июня появились данные о том, как будет выглядеть циферблат будущих умных часов. Отмечалась его принципиальная новизна. Эта информация стала известна, благодаря видео, размещенному в Твиттер пользователем Эваном Блассом (@evleaks).
По некоторым примерам стало известно о дополнении на циферблате т.н. «Информационного цифрового края» (Informative Digital Edges). В этой области будет отображаться различная полезная информация: будильник, заряд батареи, данные от виртуального ассистента Bixby, разработанного Samsung Electronics, дата, день недели, календарь, потраченные калории, электронная почта, сообщения, музыка, напоминания, данные о сне, количество шагов, секундомер, температура, таймер, погода, мировые часы и многое другое. Ожидается, что информация, отображаемая через Informative Digital Edges, будет меняться в зависимости от времени суток.
В отчете Gizmodo UK говорится, что Galaxy Watch 3 будет поддерживать жесты, показываемые через движения запястья. С их помощью можно будет управлять различными функциями ПО. Например, ударом кулачком можно будет принять входящий телефонный вызов, а встряхнув рукой можно будет его отклонить. Samsung может предложить также особый жест, который позволит пользователям автоматически активировать работу Bixby, если поднести запястье к лицу.
Будущие умные часы Samsung будут доступны только в вариантах с Wi-Fi и LTE. Компания собирается использовать отделку из нержавеющей стали и титана. Корпус будет защищен по стандарту MIL-STD-810G. Экран будет прикрывать защитное стекло Gorilla Glass DX, а благодаря сертификации по IP68 будет обеспечена защита от пыли.
Водонепроницаемость будет на уровне 5 атм, т.е. часы будут в безопасности даже при попадании в воду на глубину до 5 м. Будет иметься также поддержка GPS, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, NFC и беспроводной зарядки.
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