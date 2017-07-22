РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны

07 июля 2020, 11:52


В преддверии ожидаемого в июле выпуска часов Samsung Galaxy Watch 3 в сети появились новые неофициальные данные о программном обеспечении и характеристиках новой модели умных часов. Данные были получены в результате утечке файла прошивки Galaxy Watch 3.

Согласно новым данным, стало известно, что Galaxy Watch 3 будет использовать тот же 10-нм процессор Exynos 9110, который был установлен в модели Galaxy Watch Active 2.

Часы появятся в двух вариантах - 41 мм (SM-R850) и 45 мм (SM-R840). Обе разновидности будут использовать круглый дисплей Super AMOLED с разрешением 360х360 пикселей. Программная начинка будет представлена операционной системой Tizen OS 5.5 и интерфейсом One UI 2.0. В часах будет поддержка NFC, будут установлены динамик, датчик состояния TI AFE4930. Будет предусмотрена также беспроводная зарядка 5 Вт.

Умные часы Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны


Принимая во внимание интерес к будущему анонсу, многие издания поспешили напомнить и о других утечках, связанных с Samsung Galaxy Watch 3, которые произошли ранее.

Так, в конце июня появились данные о том, как будет выглядеть циферблат будущих умных часов. Отмечалась его принципиальная новизна. Эта информация стала известна, благодаря видео, размещенному в Твиттер пользователем Эваном Блассом (@evleaks).



По некоторым примерам стало известно о дополнении на циферблате т.н. «Информационного цифрового края» (Informative Digital Edges). В этой области будет отображаться различная полезная информация: будильник, заряд батареи, данные от виртуального ассистента Bixby, разработанного Samsung Electronics, дата, день недели, календарь, потраченные калории, электронная почта, сообщения, музыка, напоминания, данные о сне, количество шагов, секундомер, температура, таймер, погода, мировые часы и многое другое. Ожидается, что информация, отображаемая через Informative Digital Edges, будет меняться в зависимости от времени суток.

Умные часы Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны




Ожидается также появление нового циферблата с анимацией в фоновом режиме. Через анимацию будет передаваться информация о текущих погодных условий.

Предполагают, что Samsung заменит собственное приложение электронной почты и перейдет на Outlook на модели Galaxy Watch 3.




В отчете Gizmodo UK говорится, что Galaxy Watch 3 будет поддерживать жесты, показываемые через движения запястья. С их помощью можно будет управлять различными функциями ПО. Например, ударом кулачком можно будет принять входящий телефонный вызов, а встряхнув рукой можно будет его отклонить. Samsung может предложить также особый жест, который позволит пользователям автоматически активировать работу Bixby, если поднести запястье к лицу.

Будущие умные часы Samsung будут доступны только в вариантах с Wi-Fi и LTE. Компания собирается использовать отделку из нержавеющей стали и титана. Корпус будет защищен по стандарту MIL-STD-810G. Экран будет прикрывать защитное стекло Gorilla Glass DX, а благодаря сертификации по IP68 будет обеспечена защита от пыли.

Умные часы Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны


Водонепроницаемость будет на уровне 5 атм, т.е. часы будут в безопасности даже при попадании в воду на глубину до 5 м. Будет иметься также поддержка GPS, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, NFC и беспроводной зарядки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:


  • Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG
  • Ученые Гарварда разработали трансформируемую ткань STAT, позволяющую создать «тканного мягкого робота»
  • Итальянские эксперты научили 90 кг робота Spot переходить реку по планке шириной всего 6 см
  • Новая веха в развитии умных вещей: Xiaomi представила умный унитаз
  • Samsung выпустила стерилизатор смартфона с функцией беспроводной зарядки

    • следующая новость
    Microsoft запустила бесплатный облачный форензик-сервис Freta для криминалистической оценки Linux-ВМ

    предыдущая новость
    Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 июля, 2020

    «Смартфон» Ulefone Armor 9 служит как удобный эндоскоп

    Ученые Samsung создали новый полупроводник - «аморфный нитрид бора» (a-BN)

    Анонс Moto G Plus: мощный 5G-смартфон с отличной камерой

    Sega выпустила миниатюрную консоль в форме культового игрового автомата

    Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников

    Huawei запатентовала смартфон похожий на Samsung Galaxy Z Flip

    Будущие процессоры Apple для настольных систем Mac будут построены на базе архитектуры big.LITTLE

    UBI Research оценил масштабы развития глобального рынка складных смартфонов на пять лет вперед

    Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G

    Microsoft запустила бесплатный облачный форензик-сервис Freta для криминалистической оценки Linux-ВМ

    Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны

    Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG

    16 европейских рекламных агентств выступила против нововведений Apple

    Анонс ASRock Rack W480M WS: материнская плата для консервативных пользователей

    6 июля, 2020

    Apple получила патент на необычные стеклянные клавиши для клавиатур MacBook

    Слухи: Xiaomi работает над новой линейкой смартфонов

    Ученые Гарварда разработали трансформируемую ткань STAT, позволяющую создать «тканного мягкого робота»

    Слухи: серия Redmi K40 выйдет в конце 2020 и получит чипсет Snapdragon 775

    Итальянские эксперты научили 90 кг робота Spot переходить реку по планке шириной всего 6 см

    Китайский YouTube-канал сделал обзор настольного ПК от Huawei на 7-нм процессоре Kunpeng 920 ARM V8

    ССЫЛКИ