Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G
07 июля 2020, 13:40
Китайский производитель смартфонов - компания Oppo - недавно помог Великобритании в развертывании первой автономной сети 5G. Компания сотрудничала с Vodafone и Ericsson.
Новый сервис был построен в университете Ковентри и был проверен с помощью смартфонов с поддержкой 5G от китайского технологического гиганта. Речь идет о моделях Oppo Find X2 Pro и Reno3, первый из которых оснащен чипсетом Qualcomm, а второй - чипом MediaTek с 5G. В Oppo заявили, что программное обеспечение для коммутации сетевых срезов было разработано совместно с технологиями Qualcomm и позволяет пользователям переключаться между двумя срезами для различных потребностей.
Согласно Oppo, один сетевой срез обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету, в то время как другой был разработан для совместного использования ресурсов в школе, с низкой задержкой и высокой четкостью для онлайн-обучения. Для тех, кто не знает, SA является независимой сетью, которая использует базовые станции 5G и основные сети. С другой стороны, 5G Network Slicing делит основные сети на несколько сквозных сетей, причем каждая нарезанная сеть имеет независимые ресурсы.
Интересно, что Oppo активно продвигается в сетевое поле, причем партнерские отношения объявляются по всей Европе более чем с 40 крупными операторами связи. Компания также активной развивается в сегменте 5G-сетей.
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