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Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G

07 июля 2020, 13:40


Китайский производитель смартфонов - компания Oppo - недавно помог Великобритании в развертывании первой автономной сети 5G. Компания сотрудничала с Vodafone и Ericsson.

Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G


Новый сервис был построен в университете Ковентри и был проверен с помощью смартфонов с поддержкой 5G от китайского технологического гиганта. Речь идет о моделях Oppo Find X2 Pro и Reno3, первый из которых оснащен чипсетом Qualcomm, а второй - чипом MediaTek с 5G. В Oppo заявили, что программное обеспечение для коммутации сетевых срезов было разработано совместно с технологиями Qualcomm и позволяет пользователям переключаться между двумя срезами для различных потребностей.




Согласно Oppo, один сетевой срез обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету, в то время как другой был разработан для совместного использования ресурсов в школе, с низкой задержкой и высокой четкостью для онлайн-обучения. Для тех, кто не знает, SA является независимой сетью, которая использует базовые станции 5G и основные сети. С другой стороны, 5G Network Slicing делит основные сети на несколько сквозных сетей, причем каждая нарезанная сеть имеет независимые ресурсы.

Интересно, что Oppo активно продвигается в сетевое поле, причем партнерские отношения объявляются по всей Европе более чем с 40 крупными операторами связи. Компания также активной развивается в сегменте 5G-сетей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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