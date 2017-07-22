UBI Research оценил масштабы развития глобального рынка складных смартфонов на пять лет вперед
07 июля 2020, 14:01
Исследовательская компания UBI Research ожидает сохранение спроса на две основные технологии создания и производства складных панелей, применяемых в конструкции складных смартфонов. Это - технология выпуска ультратонкого стекла (ultra-thin glass - UTG) и технология нанесения специального пленочного покрытия на основе бесцветного полиимида (colorless polyimide - CPI). Спрос на применение этих технологий будет сохраняться как минимум в течение последующих пяти лет, считают исследователи.
Спрос на развитие этих технологий будет формироваться за счет развития рынка складных смартфонов, уточнили в UBI Research.
Согласно данным исследователей, поставки пленок CPI и UTG достигнут в этом году 4,5 млн. и 3,5 млн. штук, соответственно. Рост поставок обоих материалов будет сохраняться как минимум в течение ближайших 5 лет. По оценкам UBI Research, к 2024 году отгрузка пленок CPI достигнет уровня 37,1 млн.шт/год, а поставки стеклянных панелей UTG - 30,5 млн. шт/год.
На основе этих данных можно делать оценки доходности и планов развития производителей, использующих эти технологии для выпуска OLED-панелей для складных телефонов.
В настоящее время в число таких компаний относят только две - Samsung и Huawei. В прошлом году они представили на рынок свои первые складные смартфоны, а в настоящее время готовят к выпуску уже второе поколение складных смартфонов.
Список вендоров может в будущем пополниться другими производителями, которые в настоящее время также работают над созданием собственных моделей.
Samsung Electronics закупает свои складные OLED-панели у Samsung Display, сделав вы бор в пользу применения пленок CPI Sumimoto Chemical. Другие производители пленок - BOE и Royole - используют пленки CPI от Kolon Industries из Южной Кореи.
В отчете UBI Research также сообщается, что Samsung Display планирует поставлять складные OLED-панели с UTG для Samsung Eletronics. Пленки CPI для Huawei будут поставляться также с производства Samsung Display.
Большинство других производителей будут использовать пленки CPI, хотя в настоящее время они проводят исследования для оценки OLED-панелей, использующих UTG-покрытие.
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