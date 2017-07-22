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Будущие процессоры Apple для настольных систем Mac будут построены на базе архитектуры big.LITTLE

07 июля 2020, 14:32


Недавнее громкое заявление Apple об отказе от использования процессоров Intel Для своих настольных систем и переход к применению собственных процессоров, породил интерес к тому, что же именно собирается использовать Apple. Какие технологии, недоступные ранее в моделях Intel, готова предложить Apple? Первые детали прояснила недавняя презентация со встречи Apple с разработчиками, которую опубликовал Erdi Özüağ из компании Donanim Haber.

Согласно опубликованному слайду, первый собственный процессор Apple для Mac-компьютеров может использовать гетерогенную вычислительную архитектуру Arm big.LITTLE, разработанную ARM Holdings. Она предусматривает объединение на общей вычислительной платформе двух отличающихся между собой блоков: более медленных процессорных ядер с поддержкой энергосберегающих функций, с одной стороны, и более мощных, но одновременно и более энергоемких ядер, с другой. Эффект роста эффективности при такой архитектуре достигается за счет того, что высокопроизводительные ядра задействуются только в случае необходимости.

Будущие процессоры Apple для настольных систем Mac будут построены на базе архитектуры big.LITTLE


В документации Apple на это указывает ссылка, где видно о применении «асимметричных ядер». Эта технология не является принципиально новой, LITTLE была внедрена производителями Arm SoC еще с 2012 года.




Intel недавно представила свою версию этой технологии, дав ей название «гибридной обработки». Она появится в процессорах Core «Lakefield», а в дальнейшем ее планируется внедрить также и на других будущих чипах, таких как «Meteor Lake».

Будущие процессоры Apple для настольных систем Mac будут построены на базе архитектуры big.LITTLE


Помимо многоядерной структуры, в процессорах с архитектурой big.LITTLE будет применяться аппаратное ускорение, а также технологии ИИ. Эти средства находят широкое применение для поддержки механизмов нейронных сетей, при матричных вычислениях для машинного обучения (ML), для поддержки аппаратных кодеров видео, для обслуживания работы контроллера памяти.

Apple уже начала поставлять прототипы Mac Mini с процессором на базе Arm для своих независимых поставщиков ПО, а также опубликовала специальную версию MacOS «Big Sur» и богатый набор API. Ожидается, что применение этих средств поможет быстрей перенести существующее ПО с платформы x86 Mac на новую архитектуру.



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