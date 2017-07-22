Huawei запатентовала смартфон похожий на Samsung Galaxy Z Flip
07 июля 2020, 14:50
Huawei, по-видимому, работает над новым складным смартфоном, однако этот гаджет отличается от известной серии Huawei Mate X. Согласно недавно появившемуся патенту, новый складной телефон имеет дизайн раскладушки, который напоминает Samsung Galaxy Z Flip.
Патент был подан компанией Huawei в китайское патентное ведомство CNIPA еще в августе 2019 года и был окончательно предоставлен сегодня. В патенте представлен складной флип-телефон с вертикально уложенным модулем камеры на задней панели. Вторичный дисплей можно также найти на задней части.
Глядя на изображения, становится ясно, что телефон прогибается внутрь, сверху вниз, а не из стороны в сторону. Эта конструкция ранее использовалась на Galaxy Z Flip, который имел округлый шарнирный механизм. Отраслевые источники полагают, что Huawei в настоящее время работает над смартфоном в стиле раскладушки. Китайский технологический гигант, как ожидается, запустит устройство с очень хорошим ценником, что может создать проблемы конкурентам.
Кроме того, недавно была замечена новая заявка на товарный знак для устройства под названием Mate V. Неясно, предназначена ли эта торговая марка именно для смартфонов, но ведь одна линейка гаджетов с похожим названием у Huawei уже есть, так что вполне возможно, что под этим товарным знаком будут выпускать именно смартфоны. Не исключено, что такое имя получит новый складной смартфон.
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