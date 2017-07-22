Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников
07 июля 2020, 15:25
Команда Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) объявила об открытии нового материала -- аморфного нитрида бора (a-BN), в сотрудничестве с Национальным институтом науки и техники Ульсана (UNIST) и Кембриджским университетом.
Южнокорейский гигант утверждает, что у него есть потенциал для ускорения появления нового поколения полупроводников . Аморфный нитрид бора (a-BN) состоит из атомов бора и азота с аморфной структурой молекулы. В то время как аморфный нитрид бора получен из белого графена, который включает атомы бора и азота, расположенные в гексагональной структуре, молекулярная структура a-BN делает его уникально отличительным от белого графена, говорит Samsung.
Аморфный нитрид бора имеет лучшую в своем классе сверхнизкую диэлектрическую постоянную 1,78 с сильными электрическими и механическими свойствами и может использоваться в качестве изоляционного материала межсоединений для минимизации электрических помех.
Этот материал также может быть выращен на пластинчатой основе при низкой температуре всего 400 ° C. И таким образом, этот недавно обнаруженный материал, как ожидается, будет широко применяться в полупроводниках, такик как решения DRAM, NAND, решения памяти следующего поколения для крупномасштабных серверов.
Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) занимается исследованиями и разработками двумерных (2D) материалов-кристаллических материалов с одним слоем атомов. Она работает над исследованиями и разработками графена и достигла новаторских результатов исследований в этой области. SAIT работает над ускорением коммерциализации этого материала.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".