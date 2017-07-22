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Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников

07 июля 2020, 15:25


Команда Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) объявила об открытии нового материала -- аморфного нитрида бора (a-BN), в сотрудничестве с Национальным институтом науки и техники Ульсана (UNIST) и Кембриджским университетом.

Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников


Южнокорейский гигант утверждает, что у него есть потенциал для ускорения появления нового поколения полупроводников . Аморфный нитрид бора (a-BN) состоит из атомов бора и азота с аморфной структурой молекулы. В то время как аморфный нитрид бора получен из белого графена, который включает атомы бора и азота, расположенные в гексагональной структуре, молекулярная структура a-BN делает его уникально отличительным от белого графена, говорит Samsung.



Аморфный нитрид бора имеет лучшую в своем классе сверхнизкую диэлектрическую постоянную 1,78 с сильными электрическими и механическими свойствами и может использоваться в качестве изоляционного материала межсоединений для минимизации электрических помех.

Этот материал также может быть выращен на пластинчатой основе при низкой температуре всего 400 ° C. И таким образом, этот недавно обнаруженный материал, как ожидается, будет широко применяться в полупроводниках, такик как решения DRAM, NAND, решения памяти следующего поколения для крупномасштабных серверов.

Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) занимается исследованиями и разработками двумерных (2D) материалов-кристаллических материалов с одним слоем атомов. Она работает над исследованиями и разработками графена и достигла новаторских результатов исследований в этой области. SAIT работает над ускорением коммерциализации этого материала.



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