РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Sega выпустила миниатюрную консоль в форме культового игрового автомата

07 июля 2020, 17:33


Sega известна своими миниатюрными консолями Genesis Mini и Game Gear Micro. Однако, компания, похоже, решила переплюнуть сама себя, выпустив на рынок миниатюрную версию аркадного автомата. Новинка под названием Astro City Mini известна тем геймерам, кто успел застать эпоху залов с игровымиавтоматами.

Astro City Mini


Оригинальная Astro City представляет из себя полноценный аркадный автомат, которые покупали владельцы игровых залов, чтобы зарабатывать на них деньги. Кто не видел подобные устройства вживую, точно могли наблюдать их в американском кино.



В свое время Sega разработала целый ряд подобных автоматов, причем Astro City стал по-настоящему культовой игрушкой. Теперь же пришла очередь Astro City Mini, которая поставляется с предустановленной кучей аркадных игр Sega - там их будет 36.

Astro City Mini выглядит как уменьшенный игровой автомат похожий на Neo Geo Mini. На задней панели консоли есть HDMI-выход, а также два порта USB-A, порт MicroUSB и разъем для наушников. Пока неизвестно будет ли у консоли встроенный аккумулятор. Цена же такой радости около $120 (8500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Игровая консоль Atari VCS 800 уже доступна для предзаказа за $390
  • Слухи: комплект игровых паков для AMD Ryzen и Radeon раскрыт: Creed Valhalla, Godfall и Shadowlands
  • В Steam стартовала грандиозная распродажа игр
  • Blizzard рассказала об открытом мире Diablo 4
  • В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона

    • следующая новость
    Анонс Moto G Plus: мощный 5G-смартфон с отличной камерой

    предыдущая новость
    Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 июля, 2020

    «Смартфон» Ulefone Armor 9 служит как удобный эндоскоп

    Ученые Samsung создали новый полупроводник - «аморфный нитрид бора» (a-BN)

    Анонс Moto G Plus: мощный 5G-смартфон с отличной камерой

    Sega выпустила миниатюрную консоль в форме культового игрового автомата

    Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников

    Huawei запатентовала смартфон похожий на Samsung Galaxy Z Flip

    Будущие процессоры Apple для настольных систем Mac будут построены на базе архитектуры big.LITTLE

    UBI Research оценил масштабы развития глобального рынка складных смартфонов на пять лет вперед

    Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G

    Microsoft запустила бесплатный облачный форензик-сервис Freta для криминалистической оценки Linux-ВМ

    Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 продолжают раскрывать свои тайны

    Умные часы от Vivo прошли сертификацию Bluetooth SIG

    16 европейских рекламных агентств выступила против нововведений Apple

    Анонс ASRock Rack W480M WS: материнская плата для консервативных пользователей

    6 июля, 2020

    Apple получила патент на необычные стеклянные клавиши для клавиатур MacBook

    Слухи: Xiaomi работает над новой линейкой смартфонов

    Ученые Гарварда разработали трансформируемую ткань STAT, позволяющую создать «тканного мягкого робота»

    Слухи: серия Redmi K40 выйдет в конце 2020 и получит чипсет Snapdragon 775

    Итальянские эксперты научили 90 кг робота Spot переходить реку по планке шириной всего 6 см

    Китайский YouTube-канал сделал обзор настольного ПК от Huawei на 7-нм процессоре Kunpeng 920 ARM V8

    ССЫЛКИ