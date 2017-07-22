Sega выпустила миниатюрную консоль в форме культового игрового автомата
07 июля 2020, 17:33
Sega известна своими миниатюрными консолями Genesis Mini и Game Gear Micro. Однако, компания, похоже, решила переплюнуть сама себя, выпустив на рынок миниатюрную версию аркадного автомата. Новинка под названием Astro City Mini известна тем геймерам, кто успел застать эпоху залов с игровымиавтоматами.
Оригинальная Astro City представляет из себя полноценный аркадный автомат, которые покупали владельцы игровых залов, чтобы зарабатывать на них деньги. Кто не видел подобные устройства вживую, точно могли наблюдать их в американском кино.
В свое время Sega разработала целый ряд подобных автоматов, причем Astro City стал по-настоящему культовой игрушкой. Теперь же пришла очередь Astro City Mini, которая поставляется с предустановленной кучей аркадных игр Sega - там их будет 36.
Astro City Mini выглядит как уменьшенный игровой автомат похожий на Neo Geo Mini. На задней панели консоли есть HDMI-выход, а также два порта USB-A, порт MicroUSB и разъем для наушников. Пока неизвестно будет ли у консоли встроенный аккумулятор. Цена же такой радости около $120 (8500 руб.).
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