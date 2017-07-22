Анонс Moto G Plus: мощный 5G-смартфон с отличной камерой
07 июля 2020, 21:10
Первый Moto G, представленный еще в далеком 2013 был небольшим однокамерным смартфоном с 1 ГБ оперативной памяти. Со временем линейка Moto G развивалась и сегодня в ее развитии наступила еще одна веха. Компания представила вполне конкурентный смартфон среднего уровня с поддержкой 5G, получивший название Moto G 5G Plus.
Этот смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем CinemaVision FHD+ (1080 x 2520) с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10. В дисплее два отдельных отверстия под датчики фронтальной камеры.
Под капотом Moto G Plus трудится чипсет Qualcomm Snapdragon 765 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Существует также версия 6 ГБ и 128 ГБ памяти. Телефон имеет специальный слот для карт MicroSD.
Что касается камеры, то здесь на борту 48-мегапиксельный основной датчик в паре с ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчик глубины и макросъемки на 5 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера имеет два сенсора на 16 и 8 мегапикселей. Камера поддерживает прилично количество разнообразных функций.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт. На борту есть сканер отпечатков пальцев и поддержка идентификации пользователя по лицу. Здесь есть также NFC, Bluetooth 5.1 и другие полезные функции.
Цена гаджета для версии с 64 ГБ встроенной памяти - $393 (28 000 руб), версия с 128 ГБ обойдется в $450 (32 000 руб.). В Европе телефон начнет продаваться с завтрашнего дня.
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