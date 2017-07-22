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Ученые Samsung создали новый полупроводник - «аморфный нитрид бора» (a-BN)

07 июля 2020, 21:36


Команда исследователей из исследовательского подразделения Samsung SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology) объявила об открытии нового материала - аморфного нитрида бора (a-BN). Он может использоваться в качестве полупроводника. По мнению ученых, благодаря его уникальным свойствам, a-BN может стать основой для создания полупроводников следующего поколения. Исследования проводились совместно с учеными Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) и Кембриджским университетом.

Аморфный нитрид бора (a-BN) представляет собой тонкую (атомных размеров) структуру, содержащую атомы бора и азота. Свое название новый материал получил благодаря тому, что атомы образуют между собой молекулу с аморфной структурой, которая, как оказалось, обладает уникальными свойствами.

Родоначальником, из которого был получен аморфный нитрид бора, был белый графен. Содержащиеся в нем атомы бора и азота выстраиваются в гексагональную структуру, получая в итоге новую молекулу с уникальными свойствами, заявили в Samsung.

Ученые Samsung создали новый полупроводник - «аморфный нитрид бора» (a-BN)


Главным достоинством a-BN стала его сверхнизкая диэлектрическая проницаемость, равная 1,78. Это - лучший показатель в своем классе. Новый материал обладает также сильными электрическими и механическими свойствами, может использоваться в качестве межсоединительного изоляционного материала, сводя к минимуму появление электрических помех между слоями.




Новый материал может быть выращен до масштаба стандартных вафельных пластин при сравнительно низких температуре, не превышающих всего 400 °C.

Если созданная технология будет доведена до возможности ее применения в массовом масштабе, то на базе a-BN можно будет выпускать различные элементы памяти: DRAM, NAND, серверную память следующего поколения.



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