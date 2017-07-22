«Смартфон» Ulefone Armor 9 служит как удобный эндоскоп
07 июля 2020, 23:14
Компания Ulefone выпустила необычный аппарат, похожий на смартфон, но не являющийся им. Устройство называется Armor 9. В нем нашли применение ряд полезных прикладных функций: удаленная тепловизионная камера, эндоскоп и многое другое.
Проект Ulefone Armor 9 развивался на пожертвования, полученные через фонд сбора средств Kickstarter. Те инвесторы, которые вложили свои средства в разработку и выпуск этого гаджета, теперь могут получить его с огромными скидками.
Основу гаджета составляет конструкция, похожая на смартфон. Armor 9 использует процессор Helio P90 AI, 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти. 6,3-дюймовый дисплей имеет разрешение FHD+, тыльная камера имеет разрешение 64 Мп. Установлен аккумулятор на 6600 мАч. Аппарат работает на операционной системе Android 10, поддерживается технология разблокировки по лицу и отпечатку пальцев. Имеется поддержка NFC, Google Pay. Связь осуществляется по каналу 4G VoLTE.
Теперь об отличиях от смартфона. В Armor 9 имеется тепловизионная камера FLIR. Благодаря подсоединяемому полужесткому водонепроницаемому кабелю, который может изгибаться, сигнал поступает с головки кабеля на камеру. На конце кабеля устанавливается эндоскоп. Он позволяет исследовать удаленно, например, внутренние полости двигателя, и передавать изображение на основной экран смартфона.
Устройство поставляется с несколькими удобными аксессуарами: отражающее зеркало, крючок, магнит. Благодаря им, предусмотрены различные сценарии применения.
На первый взгляд, Armor 9 - это очень специализированное устройство. Но с его помощью можно проверять внутренние поверхности в различных, труднодоступных местах, например, для кондиционеров, автомобильных цилиндров, в канале узких труб и тому подобное.
С помощью Ulefone Armor 9 можно эффективно устранять неполадки как в домашних условиях, так и в условиях промышленного производства.
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