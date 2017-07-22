Samsung обещает раскрыть свои тайны 5 августа на онлайн-ивенте Galaxy Unpacked
08 июля 2020, 09:25
Со стороны Samsung пришло официальное подтверждение того, что на 5 августа намечено проведение важного для компании мероприятия Galaxy Unpacked. К огромному сожалению всех поклонников южнокорейской компании и ее продукции, в отличие от всех предыдущих ивентов нынешнее мероприятие будет проведено в виртуальном формате из-за продолжающейся пандемии COVID-19.
Galaxy Unpacked начнется в 10:00 утра по восточному времени (10:00 AM ET / 17:00 Москва) и будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте компании. Пока нет прямых подтверждений, но многие ожидают, что трансляция мероприятия Samsung будет вестись также и через ее страницы в социальных сетях.
От компании пока не поступило подтверждений, какие именно устройства будут анонсированы на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked. Но уже известно, что Samsung планирует объявить о запуске «новейшей экосистемы устройств Galaxy, которые смогут существенно расширить возможности вашей жизни».
Многие ждут анонса устройств серии Galaxy Note 20. На днях распространились слухи о готовности новых устройств этой легендарной серии, а также появились сравнительные фотографии, на которых была показана разница между моделями Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Samsung Galaxy Note 10+. В серии Galaxy Note следующего поколения ждут анонса, как минимум, двух моделей - Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra.
Большинство экспертов уверены, что увидят на предстоящем ивенте складной смартфон нового поколения Galaxy Z Fold 2. Аналогичные ожидания высказываются в отношении умных часов Galaxy Watch 3.
Многие поклонники ждут рассказа о том, как компания собирается применять на своих моделях интересный во всех отношениях чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus с поддержкой 5G, какие новшества ждут продукты в линейке Galaxy S20, какие улучшения можно ожидать в возможностях S-Pen.
Но, в целом, эксперты указывают, что сохраняется завеса тайны и интриги вокруг предстоящего ивента Galaxy Unpacked. Многое, что может показать компания, пока неизвестно и держится в строгой тайне.
Осталось ждать всего один месяц. Вполне возможно, что за это время могут появиться какие-то слухи, а также произойти утечки о планах на предстоящий ивент. Могут также появиться новые данные о разработках, которые ведет мировой лидер по производству мобильных устройств. Вы непременно узнаете о них первыми на нашем сайте THG.ru. Мы знаем, где искать новую информацию.
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