ASUS сегодня представила массивный паукообразный маршрутизатор ASUS RT-AX89X, который оснащен восемью антеннами и предназначен для игр.
У этого гаджета впечатляет многое и не только внешний вид. В частности, на стороне WLAN пользователь получает 802.11ax (Wi-Fi 6), настроенный на скорость до 4 804 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц + до 1300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, добавляя до 6 104 Мбит/с в двухдиапазонном режиме. Даже в более старом стандарте 802.11ac маршрутизатор обеспечивает скорость до 4333 Мбит/с (5 ГГц) + 1000 Мбит/с (2,4 ГГц). Компонент WLAN предлагает новейшие функции безопасности, включая WPA3-Personal и WPA2-Enterprise.
Что касается настройки беспроводной сети, то ASUS RT-AX89X включает в себя две восходящие линии 10 Гбит, одну восходящую линию 1 Гбит WAN и восемь нисходящих линий 1 Гбит LAN. Порты 10 Гбит могут быть индивидуально перенастроены как нисходящие каналы локальной сети.
Также предлагаются два порта USB 3.1 Type A (5 Гбит/с), которые могут подключаться к различным внешним USB-устройствам, а также к сотовым USB-модемам. В ASUS не рассказали об уровне сигнала маршрутизатора в дБи, но охарактеризовала его, как подходящий для очень большого дома. Цены пока неизвестны.
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