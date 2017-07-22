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Анонс ASUS RT-AX89X: паукообразный игровой маршрутизатор с восемью антеннами

08 июля 2020, 11:15




ASUS сегодня представила массивный паукообразный маршрутизатор ASUS RT-AX89X, который оснащен восемью антеннами и предназначен для игр.

Анонс ASUS RT-AX89X


У этого гаджета впечатляет многое и не только внешний вид. В частности, на стороне WLAN пользователь получает 802.11ax (Wi-Fi 6), настроенный на скорость до 4 804 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц + до 1300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, добавляя до 6 104 Мбит/с в двухдиапазонном режиме. Даже в более старом стандарте 802.11ac маршрутизатор обеспечивает скорость до 4333 Мбит/с (5 ГГц) + 1000 Мбит/с (2,4 ГГц). Компонент WLAN предлагает новейшие функции безопасности, включая WPA3-Personal и WPA2-Enterprise.

Анонс ASUS RT-AX89X


Что касается настройки беспроводной сети, то ASUS RT-AX89X включает в себя две восходящие линии 10 Гбит, одну восходящую линию 1 Гбит WAN и восемь нисходящих линий 1 Гбит LAN. Порты 10 Гбит могут быть индивидуально перенастроены как нисходящие каналы локальной сети.

Анонс ASUS RT-AX89X


Также предлагаются два порта USB 3.1 Type A (5 Гбит/с), которые могут подключаться к различным внешним USB-устройствам, а также к сотовым USB-модемам. В ASUS не рассказали об уровне сигнала маршрутизатора в дБи, но охарактеризовала его, как подходящий для очень большого дома. Цены пока неизвестны.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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