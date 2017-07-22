Анонс RedmiBook 16: мощный ноутбук на базе новейших процессоров Intel
08 июля 2020, 11:45
Redmi сегодня представила собственный ноутбук RedmiBook 16 с новейшим процессором Intel Core i7. Это уже вторая 16-дюймовая модель от Redmi за последние несколько месяцев только вот предыдущая работает на базе процессора AMD Ryzen серии 4000. Новинка же представлена в двух версиях - на базе Intel Core i5 и Core i7 10-го поколения.
Новый RedmiBook 16 оснащен 16,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD и 90% соотношением экрана к корпусу. Как уже говорилось, в комплект входят процессоры Intel Core i5-1035G1 или Core i7-1065G7, а также графика Intel Iris Plus и NVIDIA GeForce MX350 (2 Гбайт). Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и 512 ГБ SSD. Варианты подключения на устройстве включают Wi-Fi 802.11ax 2×2 MIMO (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.1, порт USB 3.1 Gen1, один порт USB 2.0, два порта USB-C и один HDMI 1.4.
RedmiBook 16 также имеет два динамика мощностью 2 Вт и поддерживает аудио DTS. Ноутбук имеет 6-миллиметровую тепловую трубку для максимальной передачи тепла и большой вентилятор для охлаждения.
На борту батарея на46 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки USB-C мощностью 65 Вт. Всего 30 минут достаточно, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Эта модель может предложить до 12 часов локального просмотра видео, до 9 часов онлайн-воспроизведения видео и до 8,5 часов просмотра веб-страниц на одном полном заряде аккумулятора.
RedmiBook 16 на базе Intel Core i5 стоит $711 (50 000 руб.), а модель на базе Intel Core i7 обойдется в $811 (58 000 руб.).
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