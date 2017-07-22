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Слухи: все смартфоны линейки iPhone 5G получат OLED-дисплеи

08 июля 2020, 12:26


Ранее были сообщения о том, что Apple может использовать дисплеи OLED для предстоящей серии iPhone 12. Теперь в сети появились слухи о том, что серия iPhone 5G, которая будет запущена в этом году, действительно будет иметь OLED-экраны.

Apple iPhone 5G получат OLED-дисплеи


Хотя Apple уже использовала OLED-дисплей в iPhone X, который был выпущен еще в 2017 году, компания впервые оснастит всю линейку смартфонов OLED-экранами. Кроме того, стало известно, что новые iPhone по-прежнему будут иметь выемку для размещения датчиков Face ID. Это связано с тем, что компания не смогла интегрировать модуль в сам дисплей.




Ожидается, что на этот раз компания выпустит четыре модели смартфонов: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Стандартный iPhone 12 будет иметь 5,4-дюймовый дисплей, в то время как модели Max и Pro получат 6,1-дюймовые экраны. У топовой модели iPhone 12 Pro Max будет 6,7-дюймовый дисплей.

BOE, китайский производитель дисплеев, который уже является поставщиком дисплеев для MacBook и iPad, может поставлять OLED-экраны для будущих iPhone, поскольку Apple пытается уменьшить зависимость от Samsung. В некоторых сообщениях утверждается, что китайская фирма еще не соответствует стандарту Apple, но может войти в цепочку поставок позже.

Полный переход Apple с LCD-панелей на OLED может стать серьезным ударом по Japan Display, давнему поставщику дисплеев для купертиновцев, поскольку почти 60 процентов его доходов было получено за счет продаж Apple LCD-панелей. В течение нескольких лет компания несла убытки и сильно отстает от других в производстве OLED-панелей, но это не помешало Apple инвестировать в компанию 200 миллионов долларов.
Тем не менее, Samsung, как ожидается, будет доминировать на рынке OLED-дисплеев с долей рынка около 74 процентов, в то время как BOE должна получить около 9 процентов рынка в 2020 году. Ожидается, что почти половина всех смартфонов, выпущенных к 2022 году, будет иметь OLED-экраны.



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