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Raijintek представила линейку вентиляторов ADD EOS 12 RBW

08 июля 2020, 13:11




Компания Raijintek представила линейку 120-мм вентиляторов ADD EOS 12 RBW. Основанный на дизайне оригинальных вентиляторов EOS 12 новый EOS 12 RBW ADD выпускается в одном и трех блоках. Благодаря довольно хорошему статическому давлению он оптимизирован как для вентиляции, так и для использования в установках с жидкостным охлаждением.

Raijintek представила линейку вентиляторов ADD EOS 12 RBW


Новинка получила гидравлический подшипник, рассчитанный на 40000 часов работы и использует 4-контактный ШИМ. Вентилятор вращается в диапазоне от 800 до 1800 об/мин, с максимальным воздушным потоком 75 кубических футов в минуту, максимальным статическим давлением 2,3 мм H₂O и максимальным уровнем шума на уровне 28 дБА.

Raijintek представила линейку вентиляторов ADD EOS 12 RBW


Для подсветки используется 3-контактное адресуемое RGB-соединение. В комплект из трех блоков входит контроллер ARGB + PWM с дистанционным управлением RF. Рамы этих вентиляторов оснащены прорезиненными опорами, которые ослабляют вибрацию. Компания не раскрыла цены.



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