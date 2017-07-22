Тесты CPU-Z: Флагманский чип AMD Ryzen 7 4700G был разогнан до 4,75 ГГц на штатном охлаждении
08 июля 2020, 13:32
Пользователь ITCooker выложил на своей странице в Facebook результаты тестов, проведенных с флагманским 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 4700G линейки Renoir. Интерес представляет, прежде всего, тот факт, что APU Renoir был разогнан до «значимых» частот 4,75 ГГц на тесте с участием всех доступных 8 ядер Zen 2. Специальных средств для охлаждения не применялось. Использовалась стандартная настройка системы охлаждения, что указывает на то, что процессор испытывался на вполне рабочие режимы, а не ради демонстрации лабораторных достижений.
Отмечается, что показанные результаты AMD Ryzen 7 4700G выглядят впечатляюще. По полученным данным производительности он похож на Ryzen 7 3800X, но в отличие от последнего, более «горячего» процессора с тепловым пакетом 95 Вт, этот образец имеет TDP, равный «всего» 65 Вт. Другими словами, он более «холодный», а потому более надежный, энергоэффективный и удобный в эксплуатации.
Изучение спецификации этого APU указывает на использование 7-нм ядер Zen 2 для выполнения вычислительных операций (CPU) и 7-нм ядер Vega для графики (GPU). Весь арсенал вычислительных мощностей «прошит» внутри монолитного корпуса. Этим новый чип качественно отличается по дизайну от стандартных чипсетов Ryzen 3000 'Matisse'.
Выбор монолитного дизайна объясняет и его возросшую эффективность по сравнению с аналогичными чипсетами, а также заметное улучшение показателей задержки и пропускной способности.
Технические характеристики флагманского процессора AMD Ryzen 7 4700G линейки Renoir
На полученных скриншотах из теста CPU-Z можно видеть, что конституционно процессор Ryzen 7 4700G выстроен на 7-нм базовой архитектуре Zen 2. Он имеет 8 ядер, 16 потоков, поддерживает 4 Мбайт кеш-памяти L2 и 8 Мбайт кеш-памяти L3, что в итоге дает внушительный объем в 12 Мбайт.
Это, безусловно, меньше, чем 32 Мбайт кеш-памяти L3, которую имеет 8-ядерный процессор Ryzen 7 3800X, но зато благодаря применению монолитной конструкции чип AMD Ryzen 7 4700G позволяет выполнять операции в «один пакет», а не путем «чипсетных переходов», как это реализовано в конструкции настольных процессоров серии Ryzen 3000 'Matisse'.
AMD Ryzen 7 4700G 8-ядерный APU Renoir CPU-z
Согласно проведенным тестам, процессор AMD Ryzen 7 4700G имеет базовую тактовую частоту 3,60 ГГц и допускает штатный разгон на турбо-частоте 4,45 ГГц. Процессор работает с тепловой мощностью TDP 65 Вт и совместим с разъемом AM4.
Его графическая составляющая представлена улучшенными 7-нм ядрами Vega. Всего в составе представленной модели сейчас установлено 8 вычислительных юнитов (CU), получая в итоге 512 графических ядер. Рабочей частотой графической подсистемы является 2100 МГц, что делает этот чип одним из самых быстрых интегрированных графических чипов.
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