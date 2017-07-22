Microsoft может купить знаменитую продюссерскую студию Warner Bros Interactive Entertainment
08 июля 2020, 14:01
В сети появились слухи, что Microsoft проявляет заинтересованность в наращивании своего игрового бизнеса и покупки игрового подразделения компании AT&T. Предметом торга может стать знаменитая продюссерская группа Warner Bros Interactive Entertainment. Если такая покупка состоится, игровая студия может стать «бриллиантом» в ожерелье активно растущего подразделения Microsoft Xbox Game Studios.
Высказывается мнение, что инициатором этого слуха могла быть сама компания AT&T, которая также заинтересована в продаже своего игрового подразделения WB. У нее на примете уже есть несколько потенциальных покупателей. В качестве первых и наиболее ярких имен, кого можно увидеть в качестве возможных покупателей, названы компании Activision, Electronic Arts и Take Two. Вполне возможно, что Microsoft стала проявлять свою заинтересованность в приобретении WB Interactive Entertainment именно благодаря слухам о возможной продаже со стороны AT&T.
О самом интерактивном подразделении Warner Bros известно, что в его состав входят основные, наиболее известные и значимые для игровой отрасли студии, такие как Rocksteady, Monolith, NetherRealm и другие.
Появились также слухи о возможной сумме продажи. Согласно этим данным, AT&T будет стремиться продать свое подразделение Warner Bros за сумму от 2 до 4 млрд долларов.
Необходимо напомнить, что Microsoft стала последней, кто проявил интерес к продаже WB Games. В последние годы Microsoft уже купила несколько студий по разработке игр, сделав их частью своего растущего игрового подразделения Xbox Game Studios. Возможно, данное решение Microsoft стало ответом на сделанное ей предложение со стороны AT&T.
Если AT&T все-таки решится продавать, то это будет означать потерю крупного издателя игр на рынке и внесение существенных изменений в расстановку сил в игровой индустрии. С другой стороны, Sony якобы пытается купить Leyou, которому принадлежат студии Digital Extremes и Splash Damage, поэтому как будет развиваться игровая индустрии дальше тоже неизвестно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".