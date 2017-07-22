TCL разработала дисплей с динамическим переключением между различной частотой обновления экрана. Например, новая технология позволит переключаться между традиционной частотой обновления 60 Гц до 30 Гц или 120 Гц.
Новые дисплеи на основе этой технологии уже запущены в массовое производство, и первые коммерческие модели будут представлены уже в ближайшее время. Новый дисплей будет экономить заряд аккумулятора, работая в режиме 30 Гц при чтении или просмотре статических изображений. Когда же устройству понадобиться более высокая частота обновления экрана, он автоматически на нее переключится. Это позволит существенно экономить заряд аккумулятора смартфона, а режим частоты обновления 120 Гц будет использоваться для игр, просмотра видео или фильмов и многого другого.
Более высокая частота обновления также будет использовать частоту дискретизации 240 Гц, что должно решить проблемы, связанные с размытым изображением или высокоскоростным трейлингом. Первый дисплей с новыми функциями, который запущен в массовое производство, имеет разрешение 2340 x 1090 пикселей и максимальную яркость 500 нит.
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