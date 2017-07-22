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TCL разработала дисплей с динамическим переключением частоты обновления

08 июля 2020, 14:30




TCL разработала дисплей с динамическим переключением между различной частотой обновления экрана. Например, новая технология позволит переключаться между традиционной частотой обновления 60 Гц до 30 Гц или 120 Гц.

TCL разработала дисплей с динамическим переключением частоты обновления


Новые дисплеи на основе этой технологии уже запущены в массовое производство, и первые коммерческие модели будут представлены уже в ближайшее время. Новый дисплей будет экономить заряд аккумулятора, работая в режиме 30 Гц при чтении или просмотре статических изображений. Когда же устройству понадобиться более высокая частота обновления экрана, он автоматически на нее переключится. Это позволит существенно экономить заряд аккумулятора смартфона, а режим частоты обновления 120 Гц будет использоваться для игр, просмотра видео или фильмов и многого другого.

TCL разработала дисплей с динамическим переключением частоты обновления


Более высокая частота обновления также будет использовать частоту дискретизации 240 Гц, что должно решить проблемы, связанные с размытым изображением или высокоскоростным трейлингом. Первый дисплей с новыми функциями, который запущен в массовое производство, имеет разрешение 2340 x 1090 пикселей и максимальную яркость 500 нит.



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