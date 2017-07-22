Nokia объявила о переходе на Open RAN, что снизит затраты операторов при строительстве телеком-сетей
08 июля 2020, 15:00
Финская Nokia стала первым крупным производителем телекоммуникационного оборудования, который объявил об готовности добавить открытые интерфейсы в свои продукты. Это позволит операторам мобильной связи строить сети, не привязанные к определенному поставщику.
Речь идет о поддержке технологии Open RAN (Open Radio Access Network, «Открытая сеть радиодоступа»). Ее применение позволяет размещать в сети оборудование от любого производителя, обеспечившего совместимость с этой технологией. В результате операторы снижают свою зависимость от выбора продуктов только какого-либо одного поставщика.
Новый подход позволяет выстраивать и модернизировать телекоммуникационные сети, сохраняя их совместимость и преемственность. Операторы смогут выбирать среди разных поставщиков оборудования и размещать различные компоненты, как новейшие, так и уже давно появившиеся, выбирая прежде всего не из условия принадлежности оборудования к определенному вендору, а принимая во внимание набор доступных функциональных свойств оборудования, его цену и качество технической поддержки.
В настоящее время Nokia делит рынок поставок наиболее значительной части телекоммуникационного оборудования вместе с компаниями Ericsson и Huawei. Они являются основными поставщиками для построения телекоммуникационных сетей.
Мобильные операторы вынуждены выбирать сегодня только одного из поставщиков, когда они начинают строительство сегментов своей сети. Зависимость сохраняется и на этапе модернизации ранее выстроенных участков. Для перехода на другого поставщика, приходится полностью заменить все оборудование на выбранном участке.
По словам пресс-секретаря Nokia, компания планирует развернуть интерфейсы Open RAN для основной полосы частот и радиодиапазонов в рамках озвученного плана по внедрению нового подхода. Первоначальный набор функций Open RAN станет доступен уже в этом году, а полный набор интерфейсов ожидается в 2021 году.
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