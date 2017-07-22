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Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном

08 июля 2020, 18:43


Китайская компания Jonsbo, известная прежде всего выпуском кулеров для процессоров и кулерами AIO, объявила о создании новой модели корпуса, получившего название Jonsbo V8. Новинка предназначена для сборки компактных настольных систем и многофункциональных медиа- и вычислительных центров для малого офиса или дома (AIO).

Китайская компания Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном


Разработчик выбрал для новой модели формат SFF («малый форм-фактор»). Он позволяет минимизировать объем и ограничить занимаемую площадь на столе по сравнению с корпусом, имеющим стандартный форм-фактор ATX. В сети уже появились оценки нового решения. Чаще всего рядом с ним оставляют высказывания типа «невероятный SFF-дизайн». Отмечается, что новое решение позволяет корпусу не только выглядеть профессионально на столе, но и предоставляет широкий спектр для решений по комплектации, которые можно реализовать на базе этой модели.

Китайская компания Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном


Разработчики корпуса Jonsbo V8 отмечают уникальный способ установки компонентов, предложенный вендором. Корпус сделан разъемным, и внутри имеется специальный съемный каркас для установки компонентов. Его можно извлечь из корпуса, произвести все операции по монтажу деталей, а потом установить внутрь всю систему в сборе. Такое решение позволяет добиться очень высокой компактности корпуса, но при этом сборка выполняется легко. Обычно совместить эти признаки удается с большим трудом.

Китайская компания Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном


Новая модель поддерживает материнской платы форм-фактора ITX и блоков питания SFX или SFX-L. Длина каркаса для установки блока питания SFX-L может доходить до 125 мм. Это позволяет установить как небольшие блоки питания с малым форм-фактором, так и крупные блоки.




В этом корпусе допускается установка процессорного кулера высотой до 195 мм, а также видеокарты длиной до 330 мм.

Несмотря на достаточно большие размеры устанавливаемых компонентов, сам корпус получился по своим общим габаритам достаточно компактным: длина - 249,5 мм, ширина - 290 мм и высота всего 260 мм. Его можно поставить рядом с монитором, и он практически не будет занимать места на столе.

Китайская компания Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном


В передней части корпуса установлен 120-мм вентилятор - он прогоняет воздух сквозь все установленные компоненты внутри. На том же шасси можно установить до четырех вентиляторов. Сверху есть места для крепления двух 120-мм вентиляторов, на задней панели можно установить один 120-мм или 140-мм вентилятор.

Китайская компания Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном


Лицевая панель корпуса изготовлена из полированного алюминия. Спереди доступны один порт USB 3.1, один порт USB Type-C и один порт аудио.

На текущий момент Jonsbo еще не объявила о доступности и цене корпуса Jonsbo V8.



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