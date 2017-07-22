РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: Samsung откажется от зарядки в коробке смартфона

08 июля 2020, 19:13


Samsung скорее всего в ближайшем будущем откажется от поставок смартфонов с зарядными устройствами в комплекте, несмотря на то, что зарядка в коробке является нормой в отрасли.

Samsung откажется от зарядки в коробке смартфона


Samsung является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Компания поставляет сотни миллионов смартфонов каждый год. Таким образом, если южнокорейский технологический гигант решит отказаться от зарядных устройств, которые были упакованы в коробку, компания увидит значительное снижение стоимости. Это, с другой стороны, позволит компании еще более агрессивно оценивать свои телефоны.



Однако, вполне возможно, что такие меры будут применены далеко не для всех моделей смартфонов южнокорейского гиганта. При этом известно, что начать реализовывать свои планы компания намерена уже в следующем году. Неизвестно, как такие перемены скажутся на лояльности пользователей к бренду, ведь зарядное устройство - это вещь первой необходимости, в отличие от тех же наушников.

Сейчас зарядные устройства универсальны почти для всех брендов, и, видимо, Samsung делает ставку именно на этот аспект. Примечательно, что Samsung не первая компания, в отношении которой ходят такие слухи. Совсем недавно схожие сообщения поступали об Apple и предстоящей серии iPhone 12.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung Galaxy M41 с феноменально емкой батареей на 6800 мАч все-таки появится на свет
  • Выход Samsung Galaxy Fold Lite перенесли на 2021 год
  • Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5G просочились в сеть
  • Продажи Samsung Galaxy Fold 2 могут быть отложены из-за проблем с комплектующими
  • Samsung отказалась от Galaxy M41 в пользу Galaxy M51

    • следующая новость
    Intel рассказала об особенностях Thunderbolt 4 и его скором появлении на ПК

    предыдущая новость
    Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 июля, 2020

    Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G заработал официально на частоте 3,1 ГГц

    Intel рассказала об особенностях Thunderbolt 4 и его скором появлении на ПК

    Слухи: Samsung откажется от зарядки в коробке смартфона

    Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном

    Будущий геймерский смартфон Lenovo Legion обогнал всех конкурентов на тестах Antutu

    Fraunhofer HHI объявил о принятии нового универсального стандарта видеокодирования H.266/VVC

    Nokia объявила о переходе на Open RAN, что снизит затраты операторов при строительстве телеком-сетей

    TCL разработала дисплей с динамическим переключением частоты обновления

    Microsoft может купить знаменитую продюссерскую студию Warner Bros Interactive Entertainment

    Тесты CPU-Z: Флагманский чип AMD Ryzen 7 4700G был разогнан до 4,75 ГГц на штатном охлаждении

    Raijintek представила линейку вентиляторов ADD EOS 12 RBW

    Слухи: все смартфоны линейки iPhone 5G получат OLED-дисплеи

    Анонс RedmiBook 16: мощный ноутбук на базе новейших процессоров Intel

    Анонс ASUS RT-AX89X: паукообразный игровой маршрутизатор с восемью антеннами

    Samsung обещает раскрыть свои тайны 5 августа на онлайн-ивенте Galaxy Unpacked

    7 июля, 2020

    «Смартфон» Ulefone Armor 9 служит как удобный эндоскоп

    Ученые Samsung создали новый полупроводник - «аморфный нитрид бора» (a-BN)

    Анонс Moto G Plus: мощный 5G-смартфон с отличной камерой

    Sega выпустила миниатюрную консоль в форме культового игрового автомата

    Открытие Samsung может перевернуть технологию производства полупроводников

    ССЫЛКИ