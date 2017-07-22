Слухи: Samsung откажется от зарядки в коробке смартфона
08 июля 2020, 19:13
Samsung скорее всего в ближайшем будущем откажется от поставок смартфонов с зарядными устройствами в комплекте, несмотря на то, что зарядка в коробке является нормой в отрасли.
Samsung является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Компания поставляет сотни миллионов смартфонов каждый год. Таким образом, если южнокорейский технологический гигант решит отказаться от зарядных устройств, которые были упакованы в коробку, компания увидит значительное снижение стоимости. Это, с другой стороны, позволит компании еще более агрессивно оценивать свои телефоны.
Однако, вполне возможно, что такие меры будут применены далеко не для всех моделей смартфонов южнокорейского гиганта. При этом известно, что начать реализовывать свои планы компания намерена уже в следующем году. Неизвестно, как такие перемены скажутся на лояльности пользователей к бренду, ведь зарядное устройство - это вещь первой необходимости, в отличие от тех же наушников.
Сейчас зарядные устройства универсальны почти для всех брендов, и, видимо, Samsung делает ставку именно на этот аспект. Примечательно, что Samsung не первая компания, в отношении которой ходят такие слухи. Совсем недавно схожие сообщения поступали об Apple и предстоящей серии iPhone 12.
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