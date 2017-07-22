Intel рассказала об особенностях Thunderbolt 4 и его скором появлении на ПК
08 июля 2020, 20:01
Intel сообщила о новом стандарте соединения с высокой пропускной способностью - Thunderbolt 4. Этот аппаратный интерфейс не отличается от предшественника Thunderbolt 3 в пропускной способности (оба предлагают скорости до 40 гигабит в секунду). Но компания обосновывает новый номер версии повышением минимальных требований к системам с этим подключением.
Компьютеры с Thunderbolt 4 смогут подключаться по крайней мере к двум 4K-дисплеям, в то время, как предшественник позволял лишь одно такое подключение. Кроме того, новое соединение поддерживает скорость передачи данных PCIe до 32 Гбит/с, в два раза быстрее, чем раньше. Таким образом, можно ожидать, что Thunderbolt 4 будет передавать информацию, взаимодействуя с внешними устройствами хранения, невероятно быстро. Также можно быть уверенным, что по крайней мере один из портов Thunderbolt 4 будет поддерживать зарядку ноутбука.
Thunderbolt 4 также полностью поддерживает USB 4 -- это необходимо, так как они оба используют стандарт кабеля USB-C -- а также док-станции, которые включают до четырех дополнительных портов Thunderbolt 4.
Intel говорит, что новое соединение также потребует защиты от прямых атак памяти (DMA), таких как недавняя уязвимость " Thunderspy. Эта атака теоретически может позволить хакеру украсть данные с устройства, даже если компьютер был заблокирован и имел зашифрованное хранилище. Эти защиты DMA основаны на технологии виртуализации Intel для направленного ввода-вывода (VT-d), которая поддерживалась на компьютерах Thunderbolt 3, но была настоятельно рекомендована только для производителей компьютеров. Теперь это существенная особенность. VT-d создает изолированную область памяти для устройств, которая предотвращает их чтение и запись в другие места.
Удивительно, что Intel не требовала значительной защиты Thunderbolt DMA до сих пор, особенно учитывая потенциал для кражи данных с столь быстрым интерфейсом. Но новое требование в Thunderbolt 4 может заставить некоторых производителей ПК, таких как Microsoft, взглянуть на него с другой стороны.
Intel говорит, что он планирует отправить Thunderbolt 4 контроллеры производителям уже в этом году, и можно ожидать, что этот разъем появится на ноутбуках Project Athena уже в ближайшее время.