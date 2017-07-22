Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G заработал официально на частоте 3,1 ГГц
08 июля 2020, 20:27
О готовящемся выпуске процессора Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G издание THG.ru уже сообщало неоднократно, рассказывая, например, о проводимых сейчас разработках новых флагманских смартфонов - первого геймерского мобильного устройства Lenovo Legion и нового смартфона Asus ROG Phone III. О готовности используемого в этих моделях процессора можно было понять по уже просочившимся результатам тестов смартфонов. Однако точные характеристики необычного, но по всем ожиданиям перспективного мобильного процессора были до сих пор неизвестны. Наконец сегодня все изменилось.
Сегодня Qualcomm анонсировала выпуск нового флагманского процессора Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform (SM8250-AB), изготовленного по конструкционным нормам 7 нм. Новый чип представлен как обновленная и улучшенная версия модели Snapdragon 865, которая уже установлена на ряде флагманских телефонах этого года. После сегодняшнего анонса Snapdragon можно быть абсолютно уверенным, что новый процессор Snapdragon 865 Plus 5G скоро появится во многих других флагманах, запуск которых запланирован на вторую половину этого года.
Что нового предлагает Qualcomm?
Прежде всего компания заявила о существенном росте производительности своего нового флагмана по сравнению с предшественниками и конкурентами. Высокая скорость работы достигается за счет установки вычислительного ядра Kryo 585 Prime Core, работающего на тактовой частоте 3,1 ГГц. Предыдущая версия процессора - модель Snapdragon 865 работала на тактовой частоте 2,84 ГГц. После объявления нового уровня многие эксперты отметили, что важный символический предел в 3 ГГц наконец пройден.
Благодаря переходу на более высокую частоту, рост производительности нового процессора составил не менее 10% по сравнению с Snapdragon 865 5G. Производительность его графической подсистемы, выстроенной на базе процессора Adreno 650, также выросла на 10%.
Выпущенный процессор Snapdragon 865 Plus 5G поддерживает новый стандарт Wi-Fi 6E. Поддержка нового стандарта обеспечена за счет установки новой микросхемы FastConnect 6900. Телефоны, оснащенным этим процессором, смогут работать в сетях WiFi в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и до 6 ГГц. По данным компании, благодаря использованию Qualcomm FastConnect 6900 процессор Snapdragon 865 Plus способен передавать данные по каналу Wi-Fi со скоростью до 3,6 Гбит/с.
Разработчик также отметил установку сдвоенной антенны Bluetooth, что обеспечивает поддержку самого нового стандарта Bluetooth 5.2. Новая система аппаратно поддерживает также и набор фирменных алгоритмов сжатия аудио-кодеков aptX - фирменной разработки Qualcomm, направленной на улучшенную работу беспроводных аудио-приложений.
Но даже это не все. В новой микросхеме реализована поддержка нового стандарта передачи звука с низким энергопотреблением Bluetooth Low Energy (LE) Audio. Это функция появилась только в стандарте Bluetooth 5.2. В прежних версиях 5.0 и 5.1 ее не было.
Еще одна интересная функция нового процессора - это поддержка двухдиапазонной 4-потоковой передачи данных (2х2 + 2х2). Процессор будет «понимать» приход данных, поступающих одновременно через несколько антенн и в разных частотных диапазонах. Благодаря этому, он способен обеспечить передачу столь высокой скорости при совсем малых задержках.
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