О конкретных сроках выпуска новых моделей телевизоров, ранее не сообщалось, поэтому Samsung не сообщает о задержке. Однако еще в начале этого года Samsung продемонстрировала четыре новых модели телевизора на базе MicroLED-технологии во время проведения выставки Consumer Electronics Show (CES). Новые модели предназначались для домашнего использования и имели размер экрана 75, 88, 93 и 110 дюймов. Компания также продемонстрировала крупные 150- и 292-дюймовые телевизионные панели, построенные на этой же технологии и предназначенные две коммерческого использования. В результате такой активность в отрасли сделали вывод, что новые модели появятся на прилавках магазинов уже в этом году.
Согласно планам, Samsung планировала завершить еще в первой половине года процесс подготовки и оснащения производства всеми необходимыми компонентами. Однако, как стало известно, поставки новых компонентов на производственные линии Samsung еще даже и не начались. Поэтому планы начала коммерческого выпуска новых телевизоров во второй половине этого года явно оказались сорваны.
MicroLED - это новая технология для создания изображения, где применяются светодиоды размером менее 100 микрометров. Пиксельные наборы MicroLED очень похожи на OLED с точки зрения самоизлучающих свойств, однако вместо использования органических светодиодов в новой технологии применяются крошечные неорганические светодиоды - по три на пиксель. Это означает, что каждый пиксель можно включать или выключать по отдельности или отображать совершенно другой цвет по сравнению с тем, который находится рядом. Благодаря такой схеме излучения, технология позволяет получить практически идеальный контроль над контрастностью и выбором цвета.
Отличительной особенностью технологии MicroLED является очень высокая контрастность. Она достигается благодаря тому, что все пиксели сами являются источником излучения света, поэтому для воспроизведения чёрного цвета все пиксели отключаются, создавая тем самым «глубокую» контрастность. Новые панели также отличают отличная цветопередача и широкий угол обзора, при этом Micro LED-дисплеи не подвержены выгоранию пикселей.
Но сейчас Samsung, похоже, сталкивается с некоторыми проблемами для начала массового запуска. Чисто технически Samsung необходимо применять светодиоды размером менее 100 микрометров, чтобы ее панели были отнесены к технологии MicroLED, однако в реальности компания располагает производственной базой для выпуска панелей с размерами светодиодов от 100 до 200 микрометров, что технически относится к другой, miniLED технологии.
Отмечается также, что затраты на внедрение технологии MicroLED оказались достаточно высоки. Несмотря на то, что телевизоры Samsung на базе MicroLED выглядят очень продвинутыми с точки зрения технологий по сравнению с телевизорами премиум-класса QLED, их стоимость по-прежнему остается достаточно высокой.
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