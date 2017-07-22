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Анонс PNY XLR8 Gaming RGB DDR4: геймерские модули памяти с RGB для настольных ПК

09 июля 2020, 11:32


Компания PNY представила новую линейку модулей оперативной памяти для настольных компьютеров - XLR8 Gaming RGB DDR4. Как отмечают в компании, новинка придется по вкусу геймерам и пользователям, увлеченным усовершенствованием и самостоятельной сборкой ПК.

Анонс PNY XLR8 Gaming RGB DDR4


Линейка XLR8 Gaming RGB сочетает в себе индивидуальную настройку RGB-подсветки с возможностью разгона. XRL8 RGB DRAM имеет трехмерный геометрический дизайн и конструкцию из алюминиевого сплава с ультрасовременной обработкой поверхности, которые создают необычный внешний вид и обеспечивают эффективное рассеивание тепла.




Игровой RGB XLR8 совместим с основными материнскими платами и готов к синхронизации с ASUS AURA SYNC, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome SYNC для максимального удобства работы с RGB.

Анонс PNY XLR8 Gaming RGB DDR4


Разогнанные модули обеспечивают беспрецедентную производительность и превосходные вычислительные возможности благодаря агрессивному разгону, распределению тепла и поддержке XMP 2.0, обеспечивая самые высокие скорости, максимальную пропускную способность и минимальные задержки, увеличивая стабильность и быстродействие ПК во время игр с интенсивным использованием памяти и использования приложений.

Игровая память RGB XLR8 имеет частоту 3200 МГц и обратно совместима с 3000 МГц, 2933 МГц, 2800 МГц, 2666 МГц, 2400 МГц, 2133 МГц.

PNY XLR8 Gaming RGB будет доступен в следующих конфигурациях:
- Настольный набор 32 ГБ (2x16 ГБ) DDR4 3200 МГц
- 16 ГБ DDR4 3200 МГц для настольных ПК, одноканальный
- 16 ГБ (2x8 ГБ) DDR4 3200 МГц для настольных ПК
- 8 ГБ DDR4 3200 МГц для одноканального режима работы.



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