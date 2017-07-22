Garmin обновила линейку премиальных умных часов, добавив функцию питания от солнечных батарей
09 июля 2020, 12:27
Американская компания Garmin, известный производитель GPS-навигационной техники и умных часов, ориентированных на различные сферы применения, включая автомобильное, авиационное, морское, туристическое и спортивное оборудование, объявила о выпуске обновленной линейки премиальных моделей умных часов: Instinct, Fenix 6 и Fenix 6s, а также Tactix Delta.
Эксперты сразу обратили внимание, что в обновление попали модели, которые уже есть в линейке Garmin. Это вызвало вопрос: Что же собственно обновила компания?
Ответ от Garmin поступил моментально. Действительно, в обновленный ряд попали уже имеющиеся в продаже модели премиальных умных часов Garmin. Но в них произошли изменения «изнутри»: все модели получили новый способ зарядки - от солнечных батарей.
Хорошо известно, что умные часы Garmin не для каждого. Из-за высокой цены позволить себе такую покупку может далеко не каждый. Тем не менее, это одна из самых уважаемых и распространенных марок на рынке. За компанией существует репутация производителя только «хороших продуктов», независимо от их цены.
Названные модели - это не первые умные часы, работающие на солнечной энергии, в линейке Garmin. Вероятно, они будут и не последними. Уже имея успешный опыт продаж модели Fenix 6X Pro Solar, Garmin сделала так, что новые модели «солнечных часов» позволят увеличить время их автономной работы. Например, модель Fenix 6S с солнечной панелью теперь будет работать на один день дольше (по спецификации), а половина заряда встроенного аккумулятора будет накапливаться за счет солнечной энергии. Срок автономной работы модели 6 Pro Solar вырос на два дополнительных дня, благодаря добавлению «солнечной» технологии.
Успеху новых моделей будут способствовать новые «спортивные» функции, ориентированные на применение для серфинга, катания на горных велосипедах и альпинизма.
Что касается других технических характеристик, то они в точности совпадают с теми, которые встречались на прежних моделях. Ни одна из новых моделей умных часов не наделена чем-то принципиально новым, за исключением солнечных батарей.
Линейка часов Garmin Instinct состоит из трех новых «солнечных» моделей: Instinct Solar, Instinct Solar Surf Edition и Instinct Solar Tactical Edition. Все три устройства предоставляют до 50 дней автономной работы в режиме SmartWatch при достаточной солнечной экспозиции. Если же пользователь переведет их в режим работы с экономией заряда батареи (Battery Saver mode), то часы будут работать почти неограниченно долго.
Наконец, еще одна модель - новые Tactix Delta. Это умные часы типа «милитари». Солнечная зарядка используется в них для продления времени автономной работы. При работе в режиме Power Manager срок автономной работы в помещении будет достигать 21 дня, а если есть окна и днем светит солнце, то до 24 дней.
Особая новая функция смарт-часов Tactix Delta - это их «скрытный» режим. Поскольку модель относится к типу «милитари», то можно отключить функцию передачи данных о своем местоположении. Есть также режим «уничтожения прошлого опыта» путем стирания содержимого пользовательской памяти.
Теперь о самом главном - о ценах. Рекомендованные розничные цены начинаются от 400 долларов за Instinct Solar и могут доходить до 850 долларов за Fenix 6 Series Solar Edition и до 1100 долларов за Tactix Delta Solar Edition.
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