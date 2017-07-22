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Huawei HarmonyOS 2.0 будет работать на настольных ПК, носимых гаджетах и в ПО для автомобилей

09 июля 2020, 14:15


После того, как в прошлом году правительство США ввело запрет на использование американских технологий в продуктах компании Huawei, китайскому вендору пришлось предпринять титанические усилия, чтобы снизить зависимость от американских технологий. Тогда была запущена в разработку его собственная операционная система, первоначально получившая название HongMeng OS. Позднее название изменилось, и сегодня она носит название HarmonyOS.

Как сообщает китайский новостной портал Science and Technology Innovation Express News, Huawei готова объявить о выпуске второй версии ОС HarmonyOS 2.0. Ее анонс должен состояться в сентябре этого года, хотя точная дата пока не называется.

Huawei HarmonyOS 2.0 будет выпущена в сентябре для носимых гаджетов, настольных компьютеров и даже для работы в ПО для автомобилей


Ожидалось, что HarmonyOS заменит только Android на смартфонах Huawei и Honor. Но оказалось, что планы Huawei с выпуском собственной операционной системы ушли гораздо дальше. Уже при анонсе выпуска первой версии HarmonyOS было объявлено, что данная ОС может применяться на устройствах нескольких типов, однако конкретизации совместимых с новой ОС устройств тогда не последовало.

Теперь стало известно, что вторая версия ОС разрабатывалась с прицелом ее применение сразу в нескольких типах устройств: на настольных компьютерах, в умных часах и даже в ПО для автомобилей. Эта инфнормация была впервые опубликована в дорожной карте платформы.




Два месяца назад Huawei сообщила, что готова выйти на рынок настольных компьютеров и предложить в этом сегменте рынка собственные продукты, работающие на ее собственных процессорах HiSilicon Kunpeng. Тогда же сообщалось, что настольные компьютеры от Huawei будут работать под управлением HarmonyOS 2.0.

О совместимости новой ОС для разных типов устройств говорит также и серия заявок на оформление товарных знаков, которые Huawei недавно подала в патентное Бюро. Там присутствовали такие названия, как HarmonyOS, HarmonyOS Connected, HarmonyOS Linked и другие. Эта информация также указывает на то, что компания расширяет свои возможности и готова обеспечить совместимость новой ОС с устройствами разных типов.

Huawei HarmonyOS 2.0 будет выпущена в сентябре для носимых гаджетов, настольных компьютеров и даже для работы в ПО для автомобилей


В самой компании называют HarmonyOS «единой ОС для всех сегментов рынка, которая способна работать со всеми типами продуктов». В ее основе используется уникальное микроядро, а также поддерживается собственная система контроля безопасности. Помимо этого, HarmonyOS поддерживает интеллектуальную автоматическую настройку под доступные размеры интерфейса, что позволяет эффективно работать на экранах разных размеров, а также использовать ее адаптивный интерфейс в версии мобильного веб-сайта.



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