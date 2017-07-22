Слухи: бюджетный 5G-чипсет Dimensity 600 появится уже в этом квартале
09 июля 2020, 14:21
С ростом рыночного спроса на 5G-смартфоны потребность в чипах, поддерживающих более новую и быструю полосу пропускания, также возросла. MediaTek является одним из таких поставщиков чипов 5G, и, как утверждают последние слухи, в скором времени компания представит бюджетный чипсет Dimensity 600 с поддержкой 5G. Произойти это должно уже в этом квартале.
На данный момент более подробные сведения о процессоре Dimensity 600 все еще недоступны. Тем не менее, источники отрасли, близкие к этому вопросу, заявили, что он будет очень конкурентоспособным. В первую очередь это связано с его стоимостью, поскольку источники утверждают, что чипсет будет стоить на порядок дешевле Dimensity 800.
По прогнозам MediaTek, наибольшее число чипов 5G будет продано в четвертом квартале 2020 года, а первые смартфоны на основе Dimensity 600 будут выпущены в третьем квартале. К сожалению, это пока лишь слухи и относиться к ним нужно с изрядной долей скептицизма.
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