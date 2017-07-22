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Слухи: бюджетный 5G-чипсет Dimensity 600 появится уже в этом квартале

09 июля 2020, 14:21


С ростом рыночного спроса на 5G-смартфоны потребность в чипах, поддерживающих более новую и быструю полосу пропускания, также возросла. MediaTek является одним из таких поставщиков чипов 5G, и, как утверждают последние слухи, в скором времени компания представит бюджетный чипсет Dimensity 600 с поддержкой 5G. Произойти это должно уже в этом квартале.

бюджетный 5G-чипсет Dimensity 600 появится уже в этом квартале


На данный момент более подробные сведения о процессоре Dimensity 600 все еще недоступны. Тем не менее, источники отрасли, близкие к этому вопросу, заявили, что он будет очень конкурентоспособным. В первую очередь это связано с его стоимостью, поскольку источники утверждают, что чипсет будет стоить на порядок дешевле Dimensity 800.




По прогнозам MediaTek, наибольшее число чипов 5G будет продано в четвертом квартале 2020 года, а первые смартфоны на основе Dimensity 600 будут выпущены в третьем квартале. К сожалению, это пока лишь слухи и относиться к ним нужно с изрядной долей скептицизма.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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