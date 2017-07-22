Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под брендом EPOS
09 июля 2020, 15:07
Известная и уважаемая немецкая компания Sennheiser - производитель высококачественного оборудования для аудиозаписи, трансляции и воспроизведения звука - недавно выпустила ряд новых игровых гарнитур серии GSP, таких как GSP 670. Изготовление, продажа и последующее техническое обслуживание этих новых гарнитур ведется сейчас компанией Sennheiser Communications A/S. Она была образована как совместное предприятие Sennheiser и Demant в 2003 году, и выпускаемое ею оборудование пользуется сегодня огромным уважением среди экспертов.
Однако теперь стало известно, что совместное предприятие будет закрыто в 2020 году. Его подразделение, занимающееся разработкой и выпуском мобильных музыкальных гарнитур, будет передано в Sennheiser. Другое же подразделение нынешнего СП, которое сейчас занимается корпоративными решениями, а также выпуском игровых гарнитур, будет преобразовано в отдельную компанию EPOS, которая войдет в группу ведущего датского производителя аудио-оборудования Demant.
В дальнейшем новая компания EPOS будет заниматься развитием и продажами всего существующего корпоративного оборудования из портфолио Sennheiser Communications, а также всех прежних продуктов геймерского направления. Обновленная линейка продуктов будет поставляться на рынок под новым брендом EPOS.
Для продвижения нового бренда недавно была запущена «глобальная игровая маркетинговая кампания». В ходе ее проведения было объявлено, что первые продукты под брендом EPOS появятся уже в октябре 2020 года.
В поддержку раскрутки нового бренда был выпущен яркий короткометражный фильм, созданный режиссером Андерсом Уолтером, лауреатом премии «Оскар». Слоганом для нового бренда стала фраза "Out of this world gaming audio".
Штаб-квартира компании EPOS будет располагаться в Копенгагене, Дания. Из нее будет вестись работа на глобальном рынке с офисами и партнерами в более чем 30 странах мира.
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