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Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под брендом EPOS

09 июля 2020, 15:07


Известная и уважаемая немецкая компания Sennheiser - производитель высококачественного оборудования для аудиозаписи, трансляции и воспроизведения звука - недавно выпустила ряд новых игровых гарнитур серии GSP, таких как GSP 670. Изготовление, продажа и последующее техническое обслуживание этих новых гарнитур ведется сейчас компанией Sennheiser Communications A/S. Она была образована как совместное предприятие Sennheiser и Demant в 2003 году, и выпускаемое ею оборудование пользуется сегодня огромным уважением среди экспертов.

Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под новым брендом EPOS


Однако теперь стало известно, что совместное предприятие будет закрыто в 2020 году. Его подразделение, занимающееся разработкой и выпуском мобильных музыкальных гарнитур, будет передано в Sennheiser. Другое же подразделение нынешнего СП, которое сейчас занимается корпоративными решениями, а также выпуском игровых гарнитур, будет преобразовано в отдельную компанию EPOS, которая войдет в группу ведущего датского производителя аудио-оборудования Demant.




В дальнейшем новая компания EPOS будет заниматься развитием и продажами всего существующего корпоративного оборудования из портфолио Sennheiser Communications, а также всех прежних продуктов геймерского направления. Обновленная линейка продуктов будет поставляться на рынок под новым брендом EPOS.

Для продвижения нового бренда недавно была запущена «глобальная игровая маркетинговая кампания». В ходе ее проведения было объявлено, что первые продукты под брендом EPOS появятся уже в октябре 2020 года.

В поддержку раскрутки нового бренда был выпущен яркий короткометражный фильм, созданный режиссером Андерсом Уолтером, лауреатом премии «Оскар». Слоганом для нового бренда стала фраза "Out of this world gaming audio".



Штаб-квартира компании EPOS будет располагаться в Копенгагене, Дания. Из нее будет вестись работа на глобальном рынке с офисами и партнерами в более чем 30 странах мира.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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