Mercedes представил новую систему MBUX 2.0 для бизнес-автомобилей S-класса выпуска 2021 года
09 июля 2020, 16:32
Немецкий автомобильный концерн Mercedes представила новую мультимедийную информационно-развлекательную систему MBUX второго поколения. Новая система предназначена для установки внутри бизнес-автомобилей S-класса.
Новая система будет управлять всем набором функций, которыми пользуется водитель и пассажиры, находясь внутри салона автомобиля. Это - сенсорное управление, голосовое оповещение, поддержка управления через жесты, управление выводимой на дисплей информации, контроль состояния и работы узлов автомобиля и т.д. Помимо этих функции, которые связаны с общением с водителем, система MBUX будет также поддерживать новые стандарты безопасности, а также встроенные функции поддержки элементов дополненной реальности, которые теперь активно применяются при эксплуатации автомобилей бизнес-класса.
По данным компании, новой информационно-развлекательной системой MBUX второго поколения будут оснащаться все седаны S-класса, начиная с выпуска 2021 года. Система будет комплектоваться 12,8-дюймовым OLED-экраном с поддержкой тактильной обратной связи. В комплект поставки также войдут специальные автостереоскопические дисплеи, что позволит выводить на них информацию в 3D, а водителю и пассажирам в салоне видеть изображения в 3D без использования 3D-очков.
Компания предоставит владельцам возможность установить до трех дополнительных экранов на задней поверхности кресел, чтобы пассажиры в салоне, сидящие сзади, также имели удобный доступ к возможностям новой MBUX.
Что касается функций распознавания голоса, то для начала процесса взаимодействия с системой больше не потребуется произносить ключевую фразу «Hey Mercedes». Раньше, когда требовалось, например, включить систему автоматического принятия звонков,то приходилось сначала включить систему данной фразу, что задерживало процесс принятия звонков.
Впрочем, команда «Hey, Mercedes» все равно останется, более того новая система теперь способна понимать еще 20 новых команд.
Среди новых функций также упоминается новая голосовая система, которая будет предлагать пассажирам и водителю подключить свои смартфоны через Bluetooth, когда они оказываются в салоне. Более того, она будет подсказывать им, как это сделать, чтобы процедура прошла успешно.
Голосовая функция MBUX получила поддержку новых языков. Теперь ей будут доступны команды на 27 различных языках.
Новая функция «Me Profile» позволит настроить требуемый уровень комфорта. Например, с ее помощью можно будет изменить положение сидений, настроить выбор радиостанций и пр. Появится даже возможность совершать цифровые платежи из салона автомобиля через информационно-развлекательную систему, осуществляя персональную аутентификацию с помощью лица, отпечатка пальца, распознавания голоса или через QR-код.
Говоря о новых функциях безопасности, упоминается о появлении новых встроенных датчиков. Теперь они будут предупреждать водителя, если другой автомобиль приближается к слепой зоне или если детское сиденье не закреплено должным образом. Предупреждение будет выдаваться путем изменения цвета окружающего освещения на красный.
По данным Mercedes, новая информационно-развлекательная система MBUX использует 320 Гбайт SSD-накопитель, имеет 16 Гбайт ОЗУ, а производительность ее процессора примерно на 50% лучше, чем было у системы предыдущего поколения.
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