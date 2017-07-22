Belkin выпустил три новых устройства Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple
09 июля 2020, 22:27
Американская корпорация Belkin International, специализирующаяся на выпуске компьютерных устройств, объявила о выпуске трех новых специальных устройств Boost Charge для беспроводной зарядки гаджетов Apple.
Под номером один в линейку обновлений попало специальное устройство для беспроводной зарядки Boost Charge «3-в-1» по цене $130. Оно служит для одновременной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods.
Принимая во внимание, что зарядки Belkin традиционно считаются «самыми правильными» для iPhone, выпуск нового гаджета от Belkin - это прямая заявка, что пользователи продуктов Apple непременно обратили свое внимание, особенно те, кто уже приобрел также Apple Watch и AirPods.
Известно, что ранее ходили слухи, что не все зарядные устройства способны полноценно зарядить беспроводный путем одновременно несколько устройств Apple, прежде всего самые популярные iPhone и Apple Watch. На их фоне выбор зарядки Belkin становится очевидным.
Конструкция нового специальной версии зарядного устройства Belkin похожа на оригинальную зарядку Boost Charge«3-в-1», выпущенную ранее. Отличие нового, специального издания от предшественника состоит в том, что теперь появилась вертикально расположенная зарядная база, имеющая прямоугольную форму. Зарядка поставляется в двух цветовых гаммах: в черном или белом цвете. На зарядку iPhone выделяется 7,5 Вт, а на AirPods - 5 Вт.
Второй гаджет в линейке обновления - это специальное портативное беспроводное зарядное устройство со встроенным аккумулятором, носящее название Boost Charge Portable Wireless Charger and Stand Special Edition. Устройство стоит 80 долл и позволяет осуществлять зарядку на ходу.
Аккумуляторная батарея емкостью на 10 000 мАч устанавливается непосредственно в зарядное устройство. Она позволяет производить беспроводную зарядку iPhone как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Такое устройство удобно брать с собой в дорогу, в путешествие. Сам аккумулятор заряжается через порт USB-A.
Третий новый продукт из линейки обновлений Belkin - это специальная версия беспроводной зарядной панели Boost Charge стоимостью $70. Панель представляет собой стандартную круглую беспроводную зарядную платформу-шайбу.
Гаджет выпускается в черном или белом исполнении. Как и другие виды зарядок Belkin, новая модель позволяет запитывать iPhone при мощности 7,5 Вт - максимально доступная скорость зарядки.
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