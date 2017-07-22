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Belkin выпустил три новых устройства Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple

09 июля 2020, 22:27


Американская корпорация Belkin International, специализирующаяся на выпуске компьютерных устройств, объявила о выпуске трех новых специальных устройств Boost Charge для беспроводной зарядки гаджетов Apple.

Под номером один в линейку обновлений попало специальное устройство для беспроводной зарядки Boost Charge «3-в-1» по цене $130. Оно служит для одновременной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods.

Belkin выпустил набор из трех устройств Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple


Принимая во внимание, что зарядки Belkin традиционно считаются «самыми правильными» для iPhone, выпуск нового гаджета от Belkin - это прямая заявка, что пользователи продуктов Apple непременно обратили свое внимание, особенно те, кто уже приобрел также Apple Watch и AirPods.

Известно, что ранее ходили слухи, что не все зарядные устройства способны полноценно зарядить беспроводный путем одновременно несколько устройств Apple, прежде всего самые популярные iPhone и Apple Watch. На их фоне выбор зарядки Belkin становится очевидным.

Конструкция нового специальной версии зарядного устройства Belkin похожа на оригинальную зарядку Boost Charge«3-в-1», выпущенную ранее. Отличие нового, специального издания от предшественника состоит в том, что теперь появилась вертикально расположенная зарядная база, имеющая прямоугольную форму. Зарядка поставляется в двух цветовых гаммах: в черном или белом цвете. На зарядку iPhone выделяется 7,5 Вт, а на AirPods - 5 Вт.

Belkin выпустил набор из трех устройств Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple


Второй гаджет в линейке обновления - это специальное портативное беспроводное зарядное устройство со встроенным аккумулятором, носящее название Boost Charge Portable Wireless Charger and Stand Special Edition. Устройство стоит 80 долл и позволяет осуществлять зарядку на ходу.




Аккумуляторная батарея емкостью на 10 000 мАч устанавливается непосредственно в зарядное устройство. Она позволяет производить беспроводную зарядку iPhone как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Такое устройство удобно брать с собой в дорогу, в путешествие. Сам аккумулятор заряжается через порт USB-A.

Belkin выпустил набор из трех устройств Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple


Третий новый продукт из линейки обновлений Belkin - это специальная версия беспроводной зарядной панели Boost Charge стоимостью $70. Панель представляет собой стандартную круглую беспроводную зарядную платформу-шайбу.

Гаджет выпускается в черном или белом исполнении. Как и другие виды зарядок Belkin, новая модель позволяет запитывать iPhone при мощности 7,5 Вт - максимально доступная скорость зарядки.



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