Opera купит литовский банк Fjord Bank для внедрения мобильных финансовых услуг в своем браузере
09 июля 2020, 23:15
Норвежская софтверная компания Opera заявила, что достигла взаимной договоренности с литовским банком Fjord Bank об его покупке за нераскрытую сумму. Предположительно цель достигнутой договоренности состоит в том, чтобы ускорить переход Opera на дополнение своего бараузера новым пакетом мобильных финансовых услуг.
В прошлом году литовский банк Fjord Bank получил лицензию от Европейского банка на проведение специализированных банковских операций. Уже известно, что банк планирует запустить в ближайшие месяцы свой первый депозитный и кредитный сервис.
Opera хорошо известна в мире своими мобильными версиями веб-браузера. Ранее Opera сообщала о приобретении 9,9% акций Fjord по подписке на акции. Теперь Opera завершает приобретение, покупая оставшиеся 90,1% акций Fjord. Для проведения этой операции потребуется получить одобрение со стороны регулирующих органов.
Opera уже стала участников европейского сектора финансовых услуг. В этом году она сообщала о приобретении цифрового кошелька и платежной технологии, разработанной эстонской финтех-компанией PocoSys.
Год назад в настольной версии браузера Opera появился криптовалютный кошелек. Об этом заявили тогда разработчики. Они сообщили, что выпущенная версия Opera 60 (Reborn 3) расширяет контроль над приватностью и безопасностью в Web 3.0. С их слов, Opera стала тогда первым крупным браузером в мире, который получил собственный кошелек для криптовалют.