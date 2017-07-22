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Анонс JBL Wind 2: компактная колонка для активного образа жизни

10 июля 2020, 08:21




Компания HARMAN представила миниатюрную колонку JBL Wind 2, которая придется по вкусу тем, кто находится в постоянном движении в эти жаркие летние дни и не видит свою жизнь без музыки и качественного звука.

Анонс JBL Wind 2


Как подчеркивают в компании, JBL Wind 2 - максимально универсальное устройство, которое изначально имеет широчайшие возможности для крепления и подключения любых источников. Эта новинка создана для самых невероятных приключений. Колонка компактна, имеет небольшой вес и необходимый набор креплений для велосипеда или рюкзака.

Анонс JBL Wind 2


Новинке по плечу даже самые экстремальные испытания, ведь он защищена от воды по стандарту IPX7, а значит выдержит не только ливень, но и погружение в воду. Любители больших скоростей на велосипеде по достоинству оценят мощный динамик и встроенный микрофон с шумоподавлением для приёма звонков в режиме hands free прямо на ходу.

Анонс JBL Wind 2


Для создания музыкального настроения можно выбирать любой из понравившихся сценариев: подключить по Bluetooth или AUX свой смартфон, загрузить коллекцию любимых треков на карту памяти типа microSD/TF (объемом до 64 Гб), или просто послушать радио через встроенный FM-приемник. Информативный монохромный дисплей всегда подскажет, в каком режиме находится устройство, какая радиочастота настроена, и сколько еще осталось заряда аккумулятора.

Анонс JBL Wind 2


В те моменты, когда музыка не нужна на максимальную громкость, JBL Wind 2 можно использовать в качестве источника, подключив к ней наушники через стандартный разъем Jack 3,5 мм. Для управления воспроизведением на корпусе предусмотрены удобные кнопки. Встроенный аккумулятор рассчитан на работу до 10 часов

Рекомендованная розничная цена в России составит 3 290 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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