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Появились первые реальные снимки камерного блока Huawei Enjoy 20

10 июля 2020, 09:03


Компания Huawei продолжает развивать свой дизайнерский ряд решений, прежде всего по размещению камерных блоков на передней и задней панели смартфонов. Вчера в сети появились неофициальные неофициальные снимки, демонстрирующие вид задней и передней панелей будущего смартфона Huawei Enjoy 20, который еще находится в разработке. Они подтвердили достоверность прежде публиковавшихся рисованных картинок дизайна будущего смартфона.

Для начала о фронтальной камере селфи.

Даже самый неопытный пользователь сразу обратит внимание, что на передней панели нет выемок под селфи-камеру. Первое впечатление, что этой камеры нет вовсе. Пользователи так привыкли к этим «дыркам», которые портят внешний вид дизайна приложений, что уже не замечают присутствие этого изъяна. В то же время разработчики дизайна не устают повторять, что отказ от фронтальных выемок открывает большой потенциал для оптимизации интерфейса программ. Ведь в верхней строке обычно располагается панель уведомлений. Без выемки она становится более насыщенной, а потому более информационно содержательной. В Huawei, как видно, понимают смысл всех этих «изощрений» в трендах.

Появились первые реальные снимки камерного блока Huawei Enjoy 20


Второе - это тыльный блок камер.

Кто сейчас что ни предлагает в его решениях? Обычно камеры располагают в ряд или прижимают к верхнему краю либо к боковой грани. На первый взгляд, ничего страшного, но интуитивно при съемке приходится постоянно смотреть в экран, а не на объект съемки. Это происходит из-за осевого смещения установки камер. Пользователь вынужден направлять смартфон на объект не прямо по центру, а со смещением - вверх или вбок.

Поэтому так важно размещать камерный блок по центру. Но большинство вендоров не понимают этого или не могут поступить иначе. В Huawei все-таки сидят, как видно, грамотные инженеры.




Утечка данных произошла через китайскую социальную сеть Weibo. Как минимум, по новым снимкам можно сделать еще один вывод, что прежние «рисованные картинки», за которыми «видели» дизайн будущих моделей Huawei Enjoy 20, оказались достоверными. Стыренные фотки подтверждают это.

Huawei Enjoy 20 Pro был анонсирован в прошлом месяце. Сообщалось, что внутри него будет установлен чипсет MediaTek Dimensity 800 с поддержкой 5G, а также будет использоваться унифицированная версия Android 10 (естественно, без сервисов Google, но с HMS), поверх которой будет установлена интерфейсная надстройка и EMUI 10.1.

Появились первые реальные снимки камерного блока Huawei Enjoy 20


Между тем, позднее стало известно, что также еще не выпущенная модель Enjoy 20 будет оснащаться собственным чипсетом Huawei - HiSilicon Kirin 820, вдобавок с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти. Плюс также 6,63-дюймовый ЖК-дисплей FHD и тоже без выемки под селфи-камеру.

Что касается селфи, то по всей видимости, Huawei еще не «доросли» до «подъэкранной» технологии, которой постоянно хвалится Samsung. Ожидается, что в телефоне будет установлена выдвигаемая селфи-камера, а сбоку появится сканер отпечатков пальцев для биометрии.

Камерный блок будет представлен, как ожидается, прежде всего основной 48-мегапиксельной камерой. По слухам, в телефоне будет установлена батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.



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