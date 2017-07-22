Пять ведущих брендов смартфонов протестировали быструю зарядку мощностью 120 Вт
10 июля 2020, 09:34
На протяжении последних нескольких лет производители смартфоновна базе Android предлагают технологию быстрой зарядки аккумулятора телефона. Технология эволюционирует и некоторые производители уже сейчас дают возможность заряжать гаджеты в течение получаса.
Однако технология быстрой зарядки эволюционирует, и судя по последним слухам, в скором времени выйдет на совершенно новый уровень. Как утверждает один известный китайский инсайдер, сразу пять ведущих производителей смартфонов протестировали технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
Более подробной информации по этой теме инсайдер не предоставил, но ранее уже неоднократно мелькала информация, что такие бренды, как Xiaomi и Vivo, уже продемонстрировали свою технологию быстрой зарядки. Недавно, по слухам, Xiaomi запустила технологию быстрой зарядки 100 Вт в смартфоне премиум-класса. Фактически, адаптер питания мощностью 120 Вт с моделью MDY-12-ED уже прошел процесс сертификации 3C на прошлой неделе.
В прошлом месяце исполнительный директор OPPO Шен Йирен намекнул, что вскоре компания может запустить смартфон с поддержкой технологии быстрой зарядки 100 Вт. В прошлом году Vivo продемонстрировала свою технологию сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт .
Однако когда в прошлом году Xiaomi и Vivo продемонстрировали свою технологию быстрой зарядки, они добавили, что эта технология не готова для коммерческого использования. Но теперь кажется, что технология, наконец, готова и может появиться в будущих устройствах премиум-класса.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".