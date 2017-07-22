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Google отказалась от «мыльниц» и разработала новый дизайн для умной колонки Nest

10 июля 2020, 10:00


Google продолжает искать замену для дизайна своей умной аудио-колонки Nest. Сначала ее выбор был в пользу обычной прямоугольной коробки. Но очень скоро в Google поняли, что будучи гаджетом для использования в домашнем обстановке, такой незамысловатый дизайн смотрится слишком грубо и поэтому не подходит.

После этого в Google запустили процесс дизайнерских поисков. Следующий вариант был похож на «канистру», потом дизайнеры остановили свой выбор на форме «шайбы». Но все это оказалось не слишком ново.

Google, похоже, не остановилась в своих поисках и наконец недавно предложила еще одну «революцию» в дизайне колонок. Пока это только эксперимент, но он практически подтверждает более раннюю утечку, что Google, по-видимому, собирается перейти на использование дизайна в виде «подушки».

Google отказалась от «мыльниц» и разработала новый дизайн для умной колонки Nest


«Подушка» - это не только внешний вид, хотя и он имеет важное значение. Google сейчас экспериментирует с использованием новых материалов, мягких на ощупь, которые могли бы символизировать «интеллектуальность» колонок бренда Nest от Google.




Оригинальность выбора материала состоит в том, что он не только иначе воспринимается на тактильном уровне, чем привычные модели из твердого пластика, но также вся поверхность колонки, кроме дна, позволяет излучать звуковые колебания. Это делает устройство универсальным для использования в домашних условиях, где звук от колонки должен распространяться в любом направлении.



Кроме материала, значение имеют также и пропорции. Новая колонка выглядит продолговатой, ее можно использовать стоя, а можно положить на бок - дизайн допускает оба варианта применения. Благодаря материалу, новую колонку можно развернуть тыльной стороной, чтобы не видеть световые индикаторы, если они мешают.

В Nest планируется применять скрытые сенсорные области для ручного управления, хотя главным управляющим каналом все равно остается голос.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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