Верховный суд Европы заявил, что Youtube может предоставить только почтовый адрес нарушителя авторских прав
10 июля 2020, 10:22
Видеосервис YouTube, являющийся дочерней компанией Google, не обязан сообщать IP-адреса, адреса электронной почты или номера телефонов пользователей, которые нелегально размещают фильмы на интернет-платформе, не имея для этого законных оснований. Об этом сообщается в заключительном меморандуме Верховного суда Европы по результатам рассмотрения дела. Отмечается, что при решении конфликтных вопросов необходимо соблюдать баланс между защитой личных данных и авторским правом.
В частности, в коммюнике по этому судебному делу сообщается, что в случае незаконной загрузки фильма в YouTube, как и на любую другую интернет-платформу, правообладатель имеет право потребовать предоставить ему только почтовый адрес нарушителя, но не адрес его электронной почты, IP-адрес или номер телефона. Такое решение было принято в соответствии с директивой о соблюдении прав интеллектуальной собственности, говорится в документе.
Ранее, до рассмотрения в Верховном суде Европы в Брюсселе, это дело рассматривал Люксембургский Суд Европейского Союза (CJEU). Истцом выступал немецкий дистрибьютор фильмов - компания Constantin Film Verleih.
Истец обратился в YouTube и заявил о незаконном размещении указанных фильмов в сервисе. В результате того, что фильмы были просмотрены десятки тысяч раз, это отразилось на снижении доходов истца. Будучи правообладателем фильмов Scary Movie 5 и Parker в Германии, компания попросила YouTube и Google предоставить адреса электронной почты, номера телефонов и IP-адреса тех пользователей, которые незаконно загрузили эти фильмы на YouTube в 2013 и 2014 годах.
Однако компания Google отказалась предоставить подробные сведения о пиратах. После этого, истец обратился в суд с просьбой прояснить ситуацию, как видеоплатформы должны бороться с пиратством фильмов.
Люксембургский Суд ЕС (CJEU) поддержал решение американской технологической компании. Его судьи заявили: «Когда фильм незаконно загружен на онлайн-платформу, такую как YouTube, правообладатель в соответствии с директивой по защите прав интеллектуальной собственности может потребовать от оператора предоставить только почтовый адрес соответствующего пользователя, но не его или ее электронную почту, IP-адрес или номер телефона».
Представительница YouTube заявила, что Google и YouTube обязаны защищать не только авторские права, но и обеспечивать конфиденциальность своих пользователей и предоставленных ими данных.
В то же время, в Суде отметили, что государства ЕС могут предоставлять правообладателям возможность получать более широкую информацию, однако они должны "соблюдать баланс между различными фундаментальными правами Союза".