Инсайдер сообщил, что «верхние» модели в линейке iPhone 12 Pro нарастят ОЗУ до 6 Гбайт
10 июля 2020, 10:44
Интрига вокруг технических характеристик будущих моделей iPhone 12, которые Apple, как ожидается, собирается анонсировать в конце этого года, нарастает. Прежде всего, это связано с политикой давления, которое США оказывает на китайские компании, в частности, на Huawei и ZTE. США стараются подтолкнуть их и освободить американским компаниям место на рынке. Но чтобы выиграть в этой схватке, одной политики недостаточно. Необходимо подкрепить ее более высокими техническими возможностями.
Тренды роста технологий, применяемых в смартфонах, заставляют наращивать техническую составляющих будущих моделей. Правильный выбор в их комплектации сегодня рассматривается как один из главных признаков, который поможет выиграть в конкурентной борьбе. Но для этого придется предугадать «правильную», оптимальную конфигурацию по минимальной цене.
Apple готовится представить четыре новые модели iPhone 12: две модели будут частью линейки iPhone 12, а две другие - линейки iPhone 12 Pro.
На днях Twitter-пользователь @L0vetodream поделился новой информацией о внутренних характеристиках будущих устройств, которые стали ему известны.
Согласно слухам, Apple планирует использовать чип A14, построенный на базе нового 5-нм техпроцесса. Другие подробности аппаратного оснащения до сих пор неясны. Однако, согласно @L0vetodream, известно, что замена чипа (SoC) коснется наращивания доступной оперативной памяти, как минимум, двух моделей iPhone 12 образца 2020 года.
В своем «таинственном» твите инсайдер сообщает, что для устройств в линейке iPhone 12 Pro будет устанавливаться 6 Гбайт ОЗУ, тогда как в обычной линейке iPhone 12 памяти будет меньше - 4 Гбайт.
Аналогичный объем памяти был у моделей предыдущего выпуска - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они были оснащены чипом A13 с 4 Гбайт оперативной памяти.
Можно ли верить этому инсайдеру?
Отмечается, что в свое время он правильно «предсказал» выход нескольких анонсов Apple. В частности, это было объявление о выпуске нового iPad Pro с клавиатурой Magic Keyboard и анонс о внесении изменений в macOS Big Sur.
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