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Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов

10 июля 2020, 11:05


Sony в ближайшее время выпустит следующее поколение своей игровой консоли - Sony PlayStation 5, дизайн которой уже был представлен компанией вместе со списком игр к ней.

Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов


Теперь японская компания объявила об инвестировании 250 миллионов долларов в Epic Games - компанию, которая стоит за игрой Fortnite. Благодаря этим инвестициям Epic Games пока привлекла 1,83 млрд долларов.




Эта сделка позволит Sony и Epic Games расширить свое сотрудничество объединив технологии Sony и социальную платформу Epic для создания уникальных впечатлений для потребителей и создателей. Sony приобретает миноритарную долю в Epic Games, около 1,4 процента. Epic также подтвердила, что все еще сможет публиковать свои игры на других платформах.

В самой Sony прокомментировали свои вложения в Epic Games, отметив, что обе компании трудятся на стыке творчества и технологий и разделяют базовые ценности друг друга и своих клиентов. Вместе оба гиганта игровой индустрии смогут создать еще более открытую и доступную цифровую экосистему для для всех потребителей и создателей контента.

Epic также является разработчиком Unreal Engine, фундаментального набора инструментов для создания многих игр. Несколько недель назад Epic продемонстрировала грядущую графику Unreal Engine 5, работающую на Sony PlayStation 5.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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