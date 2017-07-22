Слухи: Realme скоро представит зарядное устройство мощностью 120 Вт
10 июля 2020, 12:20
В настоящее время OPPO 65 Вт SuperVOOC Flash Charging является самым быстрым зарядным устройством на рынке. Технология поддерживается смартфонами Realme, такими как Ace2 и серии Reno4, которые были официально представлены в июне.
Свежая информация, которой поделился известный инсайдер Ишан Агарвал, показывает, что Realme в настоящее время работает над решением для быстрой зарядки мощностью более 100 Вт. Эта технология может быть объявлена в этом месяце. Новая мощная зарядка получит название Ultra Dart и сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч на одну треть всего за 3 минуты.
На изображении выше приведена демонстрация того, как новая технология полностью заряжает аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за десять минут. Кроме того, известно, что новая зарядка имеет пиковую мощность 120 Вт.
Кроме того, сегодня также упоминалось о том, что сразу пять ведущих брендов смартфонов тестировали зарядное устройство мощностью 120 Вт, и некоторые из них - Vivo и Xiaomi - в скором времени также планируют представить собственные зарядные устройства мощностью 120 Вт.
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