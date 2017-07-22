РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp

10 июля 2020, 13:52


Facebook, похоже, планирует объединить два своих мессенджера - компания хочет ввести функцию кросс-чата для Facebook Messenger и WhatsApp.

Facebook в настоящее время владеет Instagram и WhatsApp. С момента приобретения компания стремилась сделать перемещение контента между различными платформами более плавным и теперь, возможно, даже прямым. Согласно последним сообщениям, пользователи Facebook Messenger скоро смогут отправлять сообщения непосредственно другим пользователям в WhatsApp.

Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp


По данным зарубежных СМИ, разработчик по имени Алессандро Палуцци сообщил, что Facebook предлагает интеграционную поддержку для обеих платформ обмена сообщениями. Разработчик утверждает, что нашел несколько интересных ссылок в кодах Facebook, говорящих о том, что компания создает таблицы в локальной базе данных, которые позволят им управлять сообщениями и службами с другими пользователями WhatsApp.




Проще говоря, Facebook может получить доступ к различным данным в базе данных WhatsApp. Код предполагает возможность распознавать звуки push-уведомлений и даже некоторые детали чата. Он может выяснить, заблокирован ли контакт в WhatsApp, найти номер телефона, узнать, заархивирован чат или нет, а также может просмотреть определенные группы WhatsApp и изображения профиля.

Это указывает на то, что Facebook собирает код для локальной базы данных, которая находится в стадии разработки. WABetaInfo считает, что компания может также использовать протокол шифрования и дешифрования WhatsApp, запустив эту функцию в ближайшем будущем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Верховный суд Европы заявил, что Youtube может предоставить только почтовый адрес нарушителя авторских прав
  • Opera купит литовский банк Fjord Bank для внедрения мобильных финансовых услуг в своем браузере
  • Huawei HarmonyOS 2.0 будет работать на настольных ПК, носимых гаджетах и в ПО для автомобилей
  • Microsoft запустила бесплатный облачный форензик-сервис Freta для криминалистической оценки Linux-ВМ
  • Facebook, YouTube и Twitter впервые выразили готовность подчиниться цензурным правилам ЕС

    • следующая новость
    Бюджетные планшеты MatePad T10 и MatePad T10s получат чипсет Kirin 710A

    предыдущая новость
    Слухи: Realme скоро представит зарядное устройство мощностью 120 Вт

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 июля, 2020

    Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader

    Бюджетные планшеты MatePad T10 и MatePad T10s получат чипсет Kirin 710A

    Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp

    Слухи: Realme скоро представит зарядное устройство мощностью 120 Вт

    Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC

    Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов

    Инсайдер сообщил, что «верхние» модели в линейке iPhone 12 Pro нарастят ОЗУ до 6 Гбайт

    Верховный суд Европы заявил, что Youtube может предоставить только почтовый адрес нарушителя авторских прав

    Google отказалась от «мыльниц» и разработала новый дизайн для умной колонки Nest

    Пять ведущих брендов смартфонов протестировали быструю зарядку мощностью 120 Вт

    Появились первые реальные снимки камерного блока Huawei Enjoy 20

    Анонс JBL Wind 2: компактная колонка для активного образа жизни

    9 июля, 2020

    Opera купит литовский банк Fjord Bank для внедрения мобильных финансовых услуг в своем браузере

    Belkin выпустил три новых устройства Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple

    Mercedes представил новую систему MBUX 2.0 для бизнес-автомобилей S-класса выпуска 2021 года

    Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под брендом EPOS

    Слухи: бюджетный 5G-чипсет Dimensity 600 появится уже в этом квартале

    Huawei HarmonyOS 2.0 будет работать на настольных ПК, носимых гаджетах и в ПО для автомобилей

    Garmin обновила линейку премиальных умных часов, добавив функцию питания от солнечных батарей

    EVGA представила доступные блоки питания с сертификацией 80 Plus Bronze

    ССЫЛКИ