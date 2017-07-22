Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp
10 июля 2020, 13:52
Facebook, похоже, планирует объединить два своих мессенджера - компания хочет ввести функцию кросс-чата для Facebook Messenger и WhatsApp.
Facebook в настоящее время владеет Instagram и WhatsApp. С момента приобретения компания стремилась сделать перемещение контента между различными платформами более плавным и теперь, возможно, даже прямым. Согласно последним сообщениям, пользователи Facebook Messenger скоро смогут отправлять сообщения непосредственно другим пользователям в WhatsApp.
По данным зарубежных СМИ, разработчик по имени Алессандро Палуцци сообщил, что Facebook предлагает интеграционную поддержку для обеих платформ обмена сообщениями. Разработчик утверждает, что нашел несколько интересных ссылок в кодах Facebook, говорящих о том, что компания создает таблицы в локальной базе данных, которые позволят им управлять сообщениями и службами с другими пользователями WhatsApp.
Проще говоря, Facebook может получить доступ к различным данным в базе данных WhatsApp. Код предполагает возможность распознавать звуки push-уведомлений и даже некоторые детали чата. Он может выяснить, заблокирован ли контакт в WhatsApp, найти номер телефона, узнать, заархивирован чат или нет, а также может просмотреть определенные группы WhatsApp и изображения профиля.
Это указывает на то, что Facebook собирает код для локальной базы данных, которая находится в стадии разработки. WABetaInfo считает, что компания может также использовать протокол шифрования и дешифрования WhatsApp, запустив эту функцию в ближайшем будущем.