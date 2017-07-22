Известно, что Huawei в скором времени планирует представить пару бюджетных планшетов MatePad T10 и MatePad T10s. В связи с этим появляются слухи вокруг грядущих устройств. Последние из них, говорят о ряде технических характеристики грядущих устройств.
Если верить автору утечки, то будущие планшеты получат чипсет Kirin 710A. MatePad T10 будет иметь под капотом 2 ГБ оперативной памяти и варианты встроенной памяти на 16 или 32 ГБ. Кроме того, инсайдер утверждает, MatePad T10 получит 9,7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 x 800 пикселей и плотностью пикселей 156 пикселей на дюйм. На борту у MatePad T10 будет аккумулятор емкостью 5100 мАч, а также 5-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная фронтальная камера.
В случае же Huawei MatePad T10s, на борту будет 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и плотностью пикселей 220 пикселей на дюйм.
С точки зрения камеры, аккумулятора, ОС и подключения планшет имеет те же функции, что и MatePad T10. Помимо дисплея, основным отличием являются также варианты хранения: 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ и вариант 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.
К сожалению, информация о ценах и выпуске этих планшетов в настоящее время неизвестна.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".