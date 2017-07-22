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Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader

10 июля 2020, 15:30





Cougar представила новую модель в своей линейке корпусов для ПК DarkBlader. Модель с незатейливым названием DarkBlader X5 сохранила общее направление в дизайне характерное для все линейки корпусов, но с некоторыми изменениями.

Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader


Во-первых, большая часть трапециевидной половины переднего фасада представляет собой тонированную, полупрозрачную (морозостойкую) пластиковую поверхность, а не сплошную металлическую плиту. Меньшая половина имеет три больших воздухозаборника для вентиляторов внутри. DarkBlader X5 по умолчанию не включает фронтальные вентиляторы, но его немного более дорогой вариант DarkBlader X5 RGB включает три.

Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader


Вариант с RGB также включает в себя 6-канальный контроллер освещения ARGB и переключатель на передней панели, который позволяет переключаться между несколькими предустановками освещения. Варианты базовый и RGB также представлены в двух цветах: черном и белом.

Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader


Компания не раскрыла цены.



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