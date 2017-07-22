Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5
10 июля 2020, 17:00
Компания Sony вышла из состояния долгого молчания в прошлом месяце, когда наконец она провела онлайн-мероприятие Future of Gaming. Мир впервые увидел в действии десятки игр для PlayStation 5, познакомился с игровой приставкой PS5, и даже узнал, что появилась особая модель приставки - PS5 Digital Edition, отличающаяся от обычной приставки тем, что в ней отсутствует привод Blu-ray.
Издание PS5 Digital Edition, вероятно, будет дешевле, чем стандартная модель. Более того, в последние годы в связи с переходом на цифровые продажи игр, когда игра загружается с сайта взамен приобретения компакт-диска Blu-ray, для многих отсутствие привода уже не имеет решающего значения.
Тем не менее, настоящие любители игры, даже те, кто выберет для покупки модель PS5 Digital Edition, не теряют интереса к покупке игр в пластиковых коробках. В них хранятся игровые диски десятилетиями и в любом момент можно достать и поиграть в «хорошо забытую, но любимую игру». При этом не придется опасаться, что игра уже недоступна с сайта.
Принимая во внимание, что такие геймеры существуют, компания Sony впервые рассказала, как будут выглядеть фирменные коробки для игр PS5.
Sony, конечно же, не слишком далеко ушла от привычного дизайна коробок, который использовался для PS3 и PS4. Новые коробки будут выглядеть практически так же, как и раньше.
Однако в верхней части коробки теперь появилась белая полоса - фирменный знак отличия для игр PS5. Эта полоса была черной для игр PS3 и синей для игр PS4.
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