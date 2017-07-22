РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии

10 июля 2020, 18:34


В Twitter сегодня появилось сообщение, что компания отказывается от дальнейшей поддержки своего официального мобильного приложения для iOS 11 и более старых версий операционной системы Apple. Это означает, что пользователям - владельцам iPhone и iPad, которые продавались под более старыми версиями iOS/iPad, теперь придется искать пути для их обновления до iOS/iPad 12 или более поздней версии.

Это необходимо сделать, чтобы продолжать пользоваться регулярными обновлениями, выпускаемыми Twitter, новыми функциями, дополнительными средствами для роста производительности, избавляться от выявленных ошибок. Если теперь затронутые пользователи не проведут у себя обновления до iOS 12+, то обновления Twitter, которые будут выпускаться поздней, будут недоступны для них.

Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии


Это решение Twitter уже получило подтверждение. В App Store появилось новое приложение Twitter версии 8.26 для iOS, которое требует теперь iPhone, iPod touch или iPad под управлением iOS 12 или более поздней версии.

Разработчики довольно часто отказываются от поддержки старых версий, в том числе для iOS, так как мобильная операционная система Apple развивается очень быстрыми темпами и обеспечить совместимость со старыми версиями ОС иногда становится крайне тяжело.




По данным Apple, в настоящее время 81% всех устройств iPhone и iPod touch в мире работают под управлением iOS 13, под управлением iPadOS 13 работают 73% планшетов iPad.

Ожидается, что принятое решение не должно повлиять на динамику базы пользователей Twitter, поскольку все устройства Apple, работающие в настоящее время под управлением iOS 11, могут легко обновляться до iOS 12.

Однако вызывает другой вопрос: насколько долго приложение Twitter будет работать на устройствах, которые останутся под управлением iOS 11? Вполне возможно, что владельцам старых моделей iPhone и iPad все-таки придется задуматься о покупке нового гаджета, чтобы избежать проблем совместимости со сторонними приложениями.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp
  • Верховный суд Европы заявил, что Youtube может предоставить только почтовый адрес нарушителя авторских прав
  • Opera купит литовский банк Fjord Bank для внедрения мобильных финансовых услуг в своем браузере
  • Huawei HarmonyOS 2.0 будет работать на настольных ПК, носимых гаджетах и в ПО для автомобилей
  • Microsoft запустила бесплатный облачный форензик-сервис Freta для криминалистической оценки Linux-ВМ

    • следующая новость
    TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN

    предыдущая новость
    Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 июля, 2020

    Gartner: несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac в США выросли на 5,1%

    TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN

    Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии

    Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5

    Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader

    Бюджетные планшеты MatePad T10 и MatePad T10s получат чипсет Kirin 710A

    Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp

    Слухи: Realme скоро представит зарядное устройство мощностью 120 Вт

    Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC

    Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов

    Инсайдер сообщил, что «верхние» модели в линейке iPhone 12 Pro нарастят ОЗУ до 6 Гбайт

    Верховный суд Европы заявил, что Youtube может предоставить только почтовый адрес нарушителя авторских прав

    Google отказалась от «мыльниц» и разработала новый дизайн для умной колонки Nest

    Пять ведущих брендов смартфонов протестировали быструю зарядку мощностью 120 Вт

    Появились первые реальные снимки камерного блока Huawei Enjoy 20

    Анонс JBL Wind 2: компактная колонка для активного образа жизни

    9 июля, 2020

    Opera купит литовский банк Fjord Bank для внедрения мобильных финансовых услуг в своем браузере

    Belkin выпустил три новых устройства Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple

    Mercedes представил новую систему MBUX 2.0 для бизнес-автомобилей S-класса выпуска 2021 года

    Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под брендом EPOS

    ССЫЛКИ