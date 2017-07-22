Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии
10 июля 2020, 18:34
В Twitter сегодня появилось сообщение, что компания отказывается от дальнейшей поддержки своего официального мобильного приложения для iOS 11 и более старых версий операционной системы Apple. Это означает, что пользователям - владельцам iPhone и iPad, которые продавались под более старыми версиями iOS/iPad, теперь придется искать пути для их обновления до iOS/iPad 12 или более поздней версии.
Это необходимо сделать, чтобы продолжать пользоваться регулярными обновлениями, выпускаемыми Twitter, новыми функциями, дополнительными средствами для роста производительности, избавляться от выявленных ошибок. Если теперь затронутые пользователи не проведут у себя обновления до iOS 12+, то обновления Twitter, которые будут выпускаться поздней, будут недоступны для них.
Это решение Twitter уже получило подтверждение. В App Store появилось новое приложение Twitter версии 8.26 для iOS, которое требует теперь iPhone, iPod touch или iPad под управлением iOS 12 или более поздней версии.
Разработчики довольно часто отказываются от поддержки старых версий, в том числе для iOS, так как мобильная операционная система Apple развивается очень быстрыми темпами и обеспечить совместимость со старыми версиями ОС иногда становится крайне тяжело.
По данным Apple, в настоящее время 81% всех устройств iPhone и iPod touch в мире работают под управлением iOS 13, под управлением iPadOS 13 работают 73% планшетов iPad.
Ожидается, что принятое решение не должно повлиять на динамику базы пользователей Twitter, поскольку все устройства Apple, работающие в настоящее время под управлением iOS 11, могут легко обновляться до iOS 12.
Однако вызывает другой вопрос: насколько долго приложение Twitter будет работать на устройствах, которые останутся под управлением iOS 11? Вполне возможно, что владельцам старых моделей iPhone и iPad все-таки придется задуматься о покупке нового гаджета, чтобы избежать проблем совместимости со сторонними приложениями.