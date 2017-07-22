TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN
10 июля 2020, 20:04
TP-Link представила обновленную линейку Omada c расширенными техническими возможностями. Omada SDN - это новое облачное централизованное решение TP-Link для создания и управления разветвлённой локальной сетью с доступом в интернет, которая формируется на основе оборудования компании и включает в себя точки доступа, коммутаторы уровня доступа и шлюзы.
Облачная платформа была представлена вместе с релизами новых шлюзов Safestream, коммутаторами Jetstream, точками доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5.
Решение TP-Link Omada SDN представляет собой программный контроллер, который располагается в облаке и позволяет автоматически разворачивать сетевые сервисы и настраивать передачу данных: это одновременно решает проблему горизонтального масштабирования сети, а также высоких затрат на обеспечение её работы.
TP-Link Omada SDN разделяет пользовательский и сервисный трафик для управления шлюзами, коммутаторами и точками доступа - пользовательский трафик не проходит через облако, что обеспечивает его дополнительную защиту. При этом, централизованное облачное управление делает точки доступа Omada, коммутаторы Jetstream, шлюзы Safestream и многие другие продукты компании управляемыми с помощью одного интерфейса из любого места в любое время.
После подключения устройств к локальной сети и сети питания системный интегратор получает возможность управлять ими с помощью облачного контроллера, в том числе отправлять файлы настроек. Таким образом, устройства могут настраиваться удаленно от объекта и не требуют глубоких технических знаний, что позволит заказчику снизить расходы.
Удобный в использовании интерфейс позволяет легко распознать состояние сети в реальном времени, проверить ее использование и распределение трафика, получить информацию о состоянии, предупреждениях или отследить ключевые данные для получения лучших результатов для бизнеса. Сетевая топология помогает ИТ-администраторам быстро видеть и диагностировать соединения.
Регулировка настройки каналов и мощности передачи данных соседних AP в той же сети позволяет обеспечить мощную беспроводную производительность и значительно снизить помехи сигнала Wi-Fi. Благодаря
чипсетам высокого класса, выделенным антеннам, автоматическому выбору канала и настройке мощности передатчика точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 обеспечат высокую производительность в загруженной пользовательской среде. Точки доступа Omada Wi-Fi 6 способны подключить до 1000 клиентов на одну точку доступа.
ТР-Link Omada отвечает любым потребностям компаний, предлагая использование Omada mesh, бесшовного роуминга, гостевых сетей, WPA3 и других продвинутых функций. Географически изолированные резервные серверы уменьшают возможность простоя в работе облачного сервиса. При управлении трафиком сеть будет функционировать даже в случае его прерывания.
ТР-Link Omada отделяет данные управления сетью от пользовательских данных, при этом трафик не проходит через облако, обеспечивая лучшую защиту конфиденциальности пользователя. Мощный брандмауэр и расширенные функции безопасности дополнительно защищают сеть и данные.
Российский старт продаж новых точек доступа из линейки Omada c поддержкой Wi-Fi 6, а также облачного контроллера для инфраструктуры Omada SDN запланирован на август.
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