РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN

10 июля 2020, 20:04


TP-Link представила обновленную линейку Omada c расширенными техническими возможностями. Omada SDN - это новое облачное централизованное решение TP-Link для создания и управления разветвлённой локальной сетью с доступом в интернет, которая формируется на основе оборудования компании и включает в себя точки доступа, коммутаторы уровня доступа и шлюзы.

Omada SDN


Облачная платформа была представлена вместе с релизами новых шлюзов Safestream, коммутаторами Jetstream, точками доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5.

Решение TP-Link Omada SDN представляет собой программный контроллер, который располагается в облаке и позволяет автоматически разворачивать сетевые сервисы и настраивать передачу данных: это одновременно решает проблему горизонтального масштабирования сети, а также высоких затрат на обеспечение её работы.



TP-Link Omada SDN разделяет пользовательский и сервисный трафик для управления шлюзами, коммутаторами и точками доступа - пользовательский трафик не проходит через облако, что обеспечивает его дополнительную защиту. При этом, централизованное облачное управление делает точки доступа Omada, коммутаторы Jetstream, шлюзы Safestream и многие другие продукты компании управляемыми с помощью одного интерфейса из любого места в любое время.

После подключения устройств к локальной сети и сети питания системный интегратор получает возможность управлять ими с помощью облачного контроллера, в том числе отправлять файлы настроек. Таким образом, устройства могут настраиваться удаленно от объекта и не требуют глубоких технических знаний, что позволит заказчику снизить расходы.

Удобный в использовании интерфейс позволяет легко распознать состояние сети в реальном времени, проверить ее использование и распределение трафика, получить информацию о состоянии, предупреждениях или отследить ключевые данные для получения лучших результатов для бизнеса. Сетевая топология помогает ИТ-администраторам быстро видеть и диагностировать соединения.

Omada SDN


Регулировка настройки каналов и мощности передачи данных соседних AP в той же сети позволяет обеспечить мощную беспроводную производительность и значительно снизить помехи сигнала Wi-Fi. Благодаря
чипсетам высокого класса, выделенным антеннам, автоматическому выбору канала и настройке мощности передатчика точки доступа Omada с поддержкой Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 обеспечат высокую производительность в загруженной пользовательской среде. Точки доступа Omada Wi-Fi 6 способны подключить до 1000 клиентов на одну точку доступа.

ТР-Link Omada отвечает любым потребностям компаний, предлагая использование Omada mesh, бесшовного роуминга, гостевых сетей, WPA3 и других продвинутых функций. Географически изолированные резервные серверы уменьшают возможность простоя в работе облачного сервиса. При управлении трафиком сеть будет функционировать даже в случае его прерывания.

ТР-Link Omada отделяет данные управления сетью от пользовательских данных, при этом трафик не проходит через облако, обеспечивая лучшую защиту конфиденциальности пользователя. Мощный брандмауэр и расширенные функции безопасности дополнительно защищают сеть и данные.

Российский старт продаж новых точек доступа из линейки Omada c поддержкой Wi-Fi 6, а также облачного контроллера для инфраструктуры Omada SDN запланирован на август.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • Nokia объявила о переходе на Open RAN, что снизит затраты операторов при строительстве телеком-сетей
  • Oppo помогла создать в Великобритании первую автономную сеть 5G
  • ACT Fibernet переводит стандарт ШПД в Индии на скорость до 300 Мбит/с без повышения цены
  • США хотят создать конкурента Huawei в сегменте 5G
  • Xiaomi представила бюджетный роутер Mi Router 4 Pro

    • следующая новость
    Gartner: несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac в США выросли на 5,1%

    предыдущая новость
    Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 июля, 2020

    Gartner: несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac в США выросли на 5,1%

    TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN

    Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии

    Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5

    Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader

    Бюджетные планшеты MatePad T10 и MatePad T10s получат чипсет Kirin 710A

    Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp

    Слухи: Realme скоро представит зарядное устройство мощностью 120 Вт

    Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC

    Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов

    Инсайдер сообщил, что «верхние» модели в линейке iPhone 12 Pro нарастят ОЗУ до 6 Гбайт

    Верховный суд Европы заявил, что Youtube может предоставить только почтовый адрес нарушителя авторских прав

    Google отказалась от «мыльниц» и разработала новый дизайн для умной колонки Nest

    Пять ведущих брендов смартфонов протестировали быструю зарядку мощностью 120 Вт

    Появились первые реальные снимки камерного блока Huawei Enjoy 20

    Анонс JBL Wind 2: компактная колонка для активного образа жизни

    9 июля, 2020

    Opera купит литовский банк Fjord Bank для внедрения мобильных финансовых услуг в своем браузере

    Belkin выпустил три новых устройства Boost Wireless Charger для беспроводной зарядки гаджетов Apple

    Mercedes представил новую систему MBUX 2.0 для бизнес-автомобилей S-класса выпуска 2021 года

    Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под брендом EPOS

    ССЫЛКИ