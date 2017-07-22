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Gartner: несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac в США выросли на 5,1%

10 июля 2020, 20:24


Gartner опубликовал новые данные о поставках настольных компьютеров Mac во втором квартале 2020 года. Согласно полученным данным, размер поставок вырос на 5,1% в годовом исчислении. Apple является четвертым по величине поставщиком компьютеров в мире после Dell, HP и Lenovo.

Apple отгрузила во 2 кв. прошлого 2019 года примерно 4,1 млн устройств Mac, за этот же период этого года компания отгрузила 4,3 млн компьютеров Mac. Если оценивать позиции Apple по ее доле рынка, то они остаются стабильными: в 2019 году доля компьютеров Mac составляла 6,6%, в этом году - она подросла до 6,7%.

Gartner: Несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac выросли за год на 5,1%


Gartner отмечает, что рост поставок Mac следует за общим ростом индустрии ПК в США в 2020 году. Пандемии COVID-19 в США привела к небольшому росту поставок ПК, что было связано в первую очередь с увеличением числа людей, работающих из дома.




Отмечается также рост поставок мобильных ПК в США. Подъем был особенно сильным, что обусловлено несколькими факторами, включая необходимость сохранения непрерывности бизнеса при удаленной работе, развитием систем онлайн-образования и ростом потребности у людей в онлайн-развлечениях.

Однако проявившийся рост спроса на мобильные ПК не будет продолжительным, считают в Gartner. После 2020 года этот тренд может измениться, поскольку поставки в основном были вызваны краткосрочными потребностями бизнеса из-за воздействия пандемии COVID-19.

Gartner: Несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac выросли за год на 5,1%


Если рассматривать в целом, рынок ПК в США вырос на 3,5% в годовом исчислении. Рост продолжается уже пятый квартал подряд.

Полученные результаты основаны на исследовании Gartner, которое учитывает поставки настольных компьютеров и ноутбуков без учета поставок Chromebook или iPad.



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