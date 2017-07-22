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CarPlay стал беспроводным в новых моделях спортивного автомобиля Chevrolet 2021 Corvette Stingray

10 июля 2020, 22:37


На этой неделе Chevrolet представила новую серию спортивных автомобилей модельного ряда 2021 года - Corvette Stingray. Среди новинок, которые ждут покупателей автомобилей этой серии - новая система Wireless CarPlay, встроенное зарядное устройство Qi, а также поддержка ряда других современных функций, которыми хотел бы пользоваться любой уважающий себя автовладелец.

CarPlay стал беспроводным в салонах нового спортивного автомобиля Chevrolet 2021 Corvette Stingray


Система CarPlay - это разработка Apple, которая позволяет подключить iPhone, начиная с модели iPhone 5 к автомобильной мультимедиа-системе и получить интеграцию функций Siri и других служб через собственную автомобильную мультимедиа-систему. Подключив iPhone к CarPlay, можно получить доступ к картам с пошаговой навигацией, совершать и отвечать на звонки, воспроизводить музыку с потоковых сервисов и многое другое.




До сих пор подключение iPhone к CarPlay было проводным для большинства автомобилей. Для этого требовалось сначала найти кабель Lightning, через который происходило подключение iPhone. Новый 2021 Corvette Stingray теперь выделяется среди других автомобилей тем, что в его салоне поддерживается беспроводное подключение Wireless CarPlay для пользователей iPhone.

Помимо этого, в автомобилях 2021 Corvette Stingray появилось встроенное зарядное устройство Qi, позволяющее производить беспроводную зарядку телефона. зарядка работает с телефонами iPhone 8 и выше.



В салоне поддерживается также доступ по NFC, работает Android Auto.

Новый Corvette Stingray 2021 продается в США по стартовой цене 59 995 долларов.



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