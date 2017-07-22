CarPlay стал беспроводным в новых моделях спортивного автомобиля Chevrolet 2021 Corvette Stingray
10 июля 2020, 22:37
На этой неделе Chevrolet представила новую серию спортивных автомобилей модельного ряда 2021 года - Corvette Stingray. Среди новинок, которые ждут покупателей автомобилей этой серии - новая система Wireless CarPlay, встроенное зарядное устройство Qi, а также поддержка ряда других современных функций, которыми хотел бы пользоваться любой уважающий себя автовладелец.
Система CarPlay - это разработка Apple, которая позволяет подключить iPhone, начиная с модели iPhone 5 к автомобильной мультимедиа-системе и получить интеграцию функций Siri и других служб через собственную автомобильную мультимедиа-систему. Подключив iPhone к CarPlay, можно получить доступ к картам с пошаговой навигацией, совершать и отвечать на звонки, воспроизводить музыку с потоковых сервисов и многое другое.
До сих пор подключение iPhone к CarPlay было проводным для большинства автомобилей. Для этого требовалось сначала найти кабель Lightning, через который происходило подключение iPhone. Новый 2021 Corvette Stingray теперь выделяется среди других автомобилей тем, что в его салоне поддерживается беспроводное подключение Wireless CarPlay для пользователей iPhone.
Помимо этого, в автомобилях 2021 Corvette Stingray появилось встроенное зарядное устройство Qi, позволяющее производить беспроводную зарядку телефона. зарядка работает с телефонами iPhone 8 и выше.
В салоне поддерживается также доступ по NFC, работает Android Auto.
Новый Corvette Stingray 2021 продается в США по стартовой цене 59 995 долларов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".