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Чип Intel Core i7 поколения Rocket Lake-S будет иметь 8 ядер и 12 потоков - правда ли это?

10 июля 2020, 22:53


В то время, когда многие ждут сейчас запуска новых настольных процессоров Intel Comet Lake-S, уже появились слухи, что Intel начала разработку процессоров следующего поколения - Rocket Lake-S. О том, что такие разработки ведутся, сомнений не было. Но в то же время никаких подробностей о будущих процессорах тоже не было.

Завесу тайны сорвали эксперты сайта VideoCardz.com. Они всегда отличаются высокой осведомленностью о будущих разработках, и на этот раз были на высоте. Они сообщили, что в линейке Rocket Lake-S появится модель - чип Core i7, у которой будет 8 ядер и 12 потоков.

Неужели это правда? Такой вопрос возникнет у многих. Такое сочетание размещенных внутри чипа ядер и процессов выглядит очень странным.

Эксперты американского издания tom's Hardware провели разбор, а THG.ru теперь расскажет об этом подробно.

Будем разбираться.

Чип Intel Core i7 поколения Rocket Lake-S будет иметь 8 ядер и 12 потоков - правда ли это?


Разбор «противоречия»

Сайт VideoCardz.com не называет источник получения информации, но утверждает, что ему можно верить.

Сразу следует выделить три уровня чипов в линейке Rocket Lake-S: Core i5, Core i7 и Core i9. Это очевидно. Чипы Core i5 представлены конфигурацией из 6 ядер и 12 потоков, чипы i9 - 8 ядрами и 16 потоками. Тоже все логично.

Но если взглянуть внимательно, то удивление может вызвать следующее: Почему у чипа i9 нет конфигурации с 10 ядрами и 20 потоками, как у нынешних моделей Comet Lake-S i9?

Объяснение этому факту, как ни странно, простое. Процессоры новой линейки Rocket Lake-S будут выстроены по новой архитектуре, однако их производство будет осуществляться на прежних 14-нм технормах. Очевидно, что при дальнейшем наращивании вычислительных функций внутри чипа, Intel приходится искать пути, чтобы втиснуть возросшую функциональность в прежний конструкционный объем.

Чип Intel Core i7 поколения Rocket Lake-S будет иметь 8 ядер и 12 потоков - правда ли это?


По всей видимости, Intel не сможет втиснуть в наперед заданные габариты матрицы чипа i9 сразу все 10 ядер - в этом случае габаритные ограничения будут превышены, а это недопустимо, потому что чип станет слишком большим. Выйти за пределы Intel не может, потому что в этом случае меняется вся термодинамика чипа.

Итог: конструкция Core i9 10900K уже и так находится на пределе возможностей 14-нм техпроцесса. Подтверждением этой оценки является то, что о существовании «8-ядерного предела» стало известно еще в 2019 году.




Что делать? А может, просто опечатка?

Необходимость учета габаритных ограничений ставит вопрос, как Intel будет проектировать свою линейку новых чипов Rocket Lake-S и делить ее на уровни Core i5, i7 и i9? Ведь очевидно, что необходимо разделить линейку на отдельные модели так, чтобы с точки зрения пользователя была очевидна возрастающая производительность - от одной модели к другой. По всей видимости, нестыковки роста могут лататься в середине, на чипах уровня i7.

Этим может объясняться несовпадение числа потоков с числом физических ядер, как видно на примере модели Core i7 - 8 ядер при 12 потоках.

А если это просто опечатка?

Мнение экспертов tom's Hardware сводится к тому, что с точки зрения производительности такое сочетание не имеет смысла. Если на чипах уровня i7 реализовать гиперпоточность только наполовину, используя при этом равное количество ядер с чипом i9, то разрыв в производительности между i7 и i9 будет гораздо меньше, чем между чипами i5 и i7. Эта нестыковка вызовет массу вопросов к производителю, потому что пользователи не смогут наблюдать линейный рост производительности при переходе от младших чипов i5 через средние i7 до высших i9.

В настоящее время все выглядит именно так, будто процессоры Rocket Lake-S будут работать на новой архитектуре Willow Cove, которую Intel изначально спроектировала для 10 нм технологических норм. Однако реалии таковы, что эта архитектура будет перенесена на 14-нм процесс для SKU Rocket Lake-S. Их разработка ведется с прицелом на достижение максимальной производительности. Поэтому здес можно ожидать разные решения.



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