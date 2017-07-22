Apple предупреждает: использование любительских шторок для камеры MacBook приводит к поломкам дисплея
11 июля 2020, 10:39
Apple опубликовала документ, в котором предупреждает пользователей о необходимости тщательно соблюдать меры предосторожности и категорически не закрывать крышку ноутбука MacBook, кода надета выпущенная сторонним производителем шторка на камеру. Оказалось, что из-за нее случаются частые поломки дисплея ноутбука.
Популярность использования таких шторок резко возросла в последнее время вследствие активности хакеров. Используя бреши в ПО, они устанавливают невидимый контроль за пользователями ноутбуков, связанные с записью фотографий и видео через встроенную камеру.
Один из наиболее ярких примеров - это использование браузера Chrome, который имеет различные облачные сервисы, предоставляющие доступ в том числе к камере ноутбука и возможности автоматического сохранении снимков в облаке. Такие атаки не распознаются антивирусными средствами, поскольку антивирус относит встроенные функции браузера к легальным средствам.
Чтобы бороться с проблемой, пользователи стали активно применять сторонние колпачки или шторки, которые надевают на камеру ноутбука. Благодаря им, они добиваются механической блокировки работы камеры, исключая возможность скрытой съемки.
Но, как оказалось, конструкция ноутбука Apple не предусматривает установку таких приспособлений, а разработчики шторок не проводили тестирование на отсутствие пагубных последствий при реальной эксплуатации ноутбуков.
В связи с этим Apple столкнулась с многочисленными поломками у пользователей, Ей пришлось выпустить меморандум, в котором компания предупреждает пользователей и просит их не закрывать крышку камеры сторонними габаритными шторками. Обычно пользователи Mac наносят тонкослойные наклейки на фронтальную камеру, чтобы предотвратить работу шпионское ПО. Применение таких инструментов не наносит вреда ноутбуку.
В документе Apple предупреждает пользователей против использования крышки для камеры, так как это может привести к повреждению дисплея при закрывании крышки ноутбука. Помимо этого, из-за колпачков неправильно работает функция автоматической регулировки яркости MacBook, поскольку его настройка предусматривает оценку цветовой температуры True Tone. При закрытии камеры колпачком алгоритм настройки может работать неправильно.
Главная проблема при использовании колпачков - это отсутствие зазора между дисплеем и клавиатурой. Если надеть крышку на камеру, то появляется выступ, который становится концентратором напряжения при закрытой крышке. Это может приводить к поломке дисплея MacBook.
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